EE. UU. devolvería dinero de aranceles de acero a empresas

La tensión y zozobra que ha vivido la industria colombiana exportadora de acero y aluminio hacia Estados Unidos parece tener un poco más de claridad sobre su futuro, por lo que el secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, le dio un parte de tranquilidad a su homóloga colombiana, María Lorena Gutiérrez, durante la pasada Cumbre de las Américas, en Lima (Perú).



(Lea: Las armas de China contra EE.UU. en caso de una guerra comercial)

“El secretario de Comercio nos propuso que, si por alguna razón el primero de mayo no quedamos exentos de los aranceles, se aplicaría una garantía para que después le devuelvan a los empresarios el arancel que pagaron”, dijo Gutiérrez, al presentar el balance de los encuentros con Ross.



(Lea: La Unión Europea recurre a la OMC por los aranceles de EE.UU. al acero y el aluminio)



En esta misma línea, la responsable de la cartera enfatizó que “a ellos (EE. UU.) les preocupa que una vez cerrado el comercio de acero y aluminio se pueda usar una triangulación para ‘inundar’ otros mercados. Les explicamos las acciones que hemos tomado aquí en Colombia y resaltaron los pasos que hemos dado en ese sentido. Ayer (lunes 16 de abril), les envié un documento explicando cada una de ellas”.



Estas medidas responden, además, a la coyuntura surgida tras los anuncios de Estados Unidos de aumentar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, lo que podría conllevar a una posible llegada masiva al mercado colombiano de productos extranjeros que intenten evadir los requisitos necesarios para su importación.



El Ministerio de Comercio ha adoptado, desde tiempo atrás, medidas antidumping para varias partidas arancelarias de acero y aluminio, especialmente procedentes de China. Igualmente se han aplicado salvaguardias y los reglamentos técnicos a las importaciones.



Dentro de esas acciones que ha adoptado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se cuenta la expedición del Decreto 637 el 11 de abril a través del cual se exige un Certificado de Origen No Preferencial a los productos que estén cobijados con derechos antidumping vigentes y con medidas de salvaguardias, esto con el objeto de que demuestren que los bienes provienen del país de origen declarado. Asimismo, se hizo un perfilado de 45 empresas que podrían estar incurriendo en prácticas de contrabando técnico (documentación que no corresponde a la realidad de lo importado) o incluso contrabando abierto. Habrá también un seguimiento semanal a las importaciones de 72 posiciones arancelarias de acero, aluminio y chatarra.