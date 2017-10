Ejército alista solución para manejo de información de salud

Mientras el país lleva más de 20 años tratando de encontrar una solución para el manejo de la información de su sistema de salud, para evitar la duplicidad de información, los cobros indebidos, entre otros males, las Fuerzas Armadas, iniciaron la implementación de un programa desarrollado por la Corporación Codaltec, que les permitirá tener todos los datos de 1,5 millones de personas que tienen vínculos de salud con el Ejército.



El software ya comenzó la implementación en 56 puntos y se espera que este en plena operación en julio del próximo año, según lo explicó el viceministro de Defensa, general (r) José Javier Pérez.



El sistema permite tener trazabilidad total de cada persona, historia clínica, medicamentos, citas, tratamientos, costos unitarios y de esta forma se evitan irregularidades y se le garantiza al afiliado en salud plena atención en todos centros del país. El Viceministro habló con Portafolio sobre todas las fortalezas que tienen las instituciones militares para contribuir con el desarrollo del país y que hoy son reconocidas y compradas por otras naciones.



¿POR QUÉ DECIDEN CREAR SU PROPIA BASE DE DATOS DE SALUD?



Era una necesidad y por ello iniciamos los contactos internacionales para tratar de acceder a una. Luego de varias cotizaciones y de revisar el tema, decidimos que era mejor hacerlo nosotros mismos, debido a la capacidad que tiene la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec) y a los costos que implicaba.



¿EL ‘SOFTWARE’ SERÁ EXCLUSIVO PARA EL EJÉRCITO?



No. Iniciamos con el Ejército, pero luego será ofrecido a todas las fuerzas: Policía, Armada, y luego será para quien desee adquirirlo.



¿CÓMO RESULTAN LOS MILITARES EN ESTE TEMA?



Las FF. AA. de Colombia cuentan con 19 entidades que realizan diferentes actividades de producción tecnológica, conocimiento científico, investigación y desarrollo de diferentes aspectos que van desde la seguridad del país, hasta las actividades propias de tener tanto personal en diferentes zonas de la geografía nacional.



Por ello, tenemos empresas como Cotecmar, que goza de gran prestigio nacional y en el extranjero por las soluciones que ofrece en materia de construcción de barcos y vehículos marinos.



También está Codaltec que se caracteriza por promover el desarrollo de capacidades en el área tecnológica; a fin de crear sus propias soluciones, apoyando no solo el ambiente operacional de la fuerza pública sino el avance de la industria nacional.



Esta entidad también desarrolló el simulador virtual de tiro, que hoy usan nuestras fuerzas; también puso en operación un radar de uso dual, es decir, militar y civil, que permite identificar objeto y personas. Actualmente se realiza una negociación para vigilar reservas naturales y lagunas, pues identifica vehículos que ingresen a esas zonas y personas. Es decir, la máquina separa un carro de sus tripulantes.



¿HASTA AHÍ LLEGAN?



No. Son 19 instituciones en todas las áreas, de hecho del 4 al 6 de diciembre próximo tendremos Expodefensa en Corferias, un lugar en el que las personas podrán conocer todo lo que hacen en pro del bienestar de los colombianos las Fuerzas Armadas.



Pero para que se haga una idea, Cotecmar tiene la meta de producir una corbeta en los próximos cinco años, y el mantenimiento de los submarinos del país se hace aquí.



Nuestros helicópteros tienen mantenimientos en el país, por personal de Colombia y tenemos varios proyectos en la industria aérea. En el caso de Indumil, pasamos de importar a producir bombas y a exportarlas. Además, la compañía produce hoy las pistolas Córdova.



¿CÓMO ES EL TEMA DE EXPODEFENSA?



El Ministerio de Defensa Nacional y la compañía francesa Coges, en asocio con Corferias realizaremos Expodefensa, el país invitado de honor será Francia.



Este es un evento especializado de carácter internacional en el cual se presentan los más recientes adelantos en desarrollo tecnológicos e innovación en defensa y seguridad. Son 30 países los que muestran sus tecnologías y hay delegaciones de 80 naciones que vienen para conocer cuáles son los tópicos de desarrollo de la industria militar.



¿CUÁLES SON LAS ENTIDADES QUE HACEN PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA?



El Ministerio de Defensa tiene una serie de entidades que buscan optimizar recursos y obtener mejores resultados.



Ellas son: la Universidad Militar Nueva Granada, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, el Club Militar, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, el Hospital Militar Central, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y la Industria Militar (Indumil).



También, el Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (Satena), la Corporación de la Industria - Aeronáutica Colombiana (CIAC), el Hotel San Diego - Hotel Tequendama, la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar), que conforman, junto con otras entidades el Grupo Social Empresarial de Defensa, Grupo GSED.