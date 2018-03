El 70% del turismo del país es hecho por colombianos

Con el ánimo de la industria turística colombiana en pleno auge, se realiza entre este miércoles y viernes la trigésimo séptima edición de la Vitrina Turística de Anato en la ciudad de Bogotá.



Paula Cortés Calle, presidenta de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) aseguró a Portafolio.co que se esperan negocios por unos 120 millones de dólares, además de novedades como la participación de Curazao como país invitado de honor y Antioquia y Medellín como los destinos en el ámbito nacional.



¿Cuáles son las novedades de esta Vitrina Turística?



Vamos a tener 24 nuevos expositores tanto nacionales como internacionales, lo que demuestra el fortalecimiento del evento, que es profesional con la participación de agencias de viajes, aerolíneas, restaurantes y hoteles.



¿Qué países han llegado en los últimos años?



Tenemos países como Turquía, Israel, Guatemala, Tahití y China, entre otros.



¿En cuanto a negocios, qué cifras se esperan del evento?



Vamos a tener más de 180.000 contactos comerciales y superar los 120 millones de dólares en negocios, el año pasado la cifra fue de 110 millones de dólares.



¿Qué efecto ha tenido un país más en paz para ustedes?



El turismo es sinónimo de paz. En el último año, con una imagen favorable para Colombia, más extranjeros vinieron a visitar el país y muchos más quieren hacerlo, lo que hace que haya crecimiento de la inversión extranjera, las divisas, etc..



Cada vez se consolidan más los destinos de turismo y paz, a los que no se podía llegar, hoy en día se da esa oportunidad y los están aprovechando muy bien las agencias de viaje.



¿Y cómo se preparan ustedes para atender esa nueva demanda?



Ha sido importante en los últimos cinco años porque gracias al Fontur hemos tenido la oportunidad de tener a todos los departamentos en la Vitrina, lo que da un mayor impulso a los destinos turísticos colombianos. Las agencias de viaje nos ganamos cada vez más la confianza de los viajeros.



¿Cuáles son esos nuevos destinos turísticos nacionales?



Impulsados con el ministerio de industria y turismo tenemos los destinos de turismo y paz. Son destinos a los que no hemos llegado todavía como el camino Teyuna, La Macarena, el Meta, Casanare. Son muy importantes para mostrar y de la mano del gobierno Nacional lo lograremos.



Eso sin descuidar destinos tradicionales como Cartagena, Bogotá y el eje cafetero, por ejemplo.



¿Están viajando más los colombianos dentro del país?



Cada vez mucho más. El movimiento de pasajeros nacionales crece a gran escala por vía aérea y terrestre. Con mejores carreteras los colombianos viajan más los fines de semana y puentes a pueblos cercanos.



El 70% del turismo del país es hecho por colombianos, y unas de las razones es que hay mayor oferta, tarifas económicas, paquetes turísticos a mejor precio. El reto de nosotros es que viajar en Colombia sea mucho más barato que irse al exterior. Que la gente no se vaya al exterior por precio.



¿Porque Curazao y Antioquia y Medellín son los invitados de honor?



Porque Curazao se han convertido en un destino turístico importante para los colombianos y ellos quieren que vayan más colombianos, y en cuanto al destino nacional, Medellín es una ciudad innovadora que crece en visitantes extranjeros, también con un segmento corporativo pujante.



¿Qué están haciendo las agencias de viaje para mantenerse en la era del internet, van a desaparecer, como dicen algunos?



Durante muchos años se ha hablado que la importancia de la agencia de viajes es la especialización, en un nicho específico en un mercado, el servicio que se le pueda dar al cliente. Más allá del precio hay una cantidad de factores que solo te puede ofrecer una agencia de viajes.



Nosotros seguimos siendo el 60% de las ventas en turismo. Cuando la gente entra a un portal de internet, también están entrando a una agencia de viajes. Ya hay muchas agencias de viajes que son solo online y la gran mayoría son mixtas. Miramos el internet como un aliado no como una competencia.