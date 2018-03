‘El acceso a la Ocde ya está hecho en un 95%’

En las últimas semanas, varias críticas desde Estados Unidos pusieron en la ‘cuerda floja’ el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).



Sin embargo, tras mantener encuentros con empresarios de ese país, Bruce Mac Master se mostró optimista con que el próximo 25 de mayo, Estados Unidos dará un voto positivo al ingreso.

En conversación con Portafolio, el presidente de la Andi destacó que Colombia cuenta con el apoyo de los directivos estadounidenses, que los gobiernos de ambos países se han comprometido a solucionar los problemas restantes y señaló que, desde su punto de vista, el ingreso del país al ‘club de las buenas prácticas’ ya ha avanzado en un 95%.



¿Cuál es su valoración de los encuentros que ha tenido en Estados Unidos?



Estas reuniones se realizaron en el marco del Consejo Empresarial Estados Unidos - Colombia, que creamos en el 2016, y que aunque habíamos tenido algunos encuentros anteriores, ahora decidimos sentarnos de forma extraordinaria cuando vimos que existía esta discusión alrededor de la Ocde, para evaluar la situación y ver si encontrábamos caminos para que los dos gobiernos se pusieran de acuerdo.



Lo que vimos es que Estados Unidos estaba presentando algunas objeciones en el comité del comercio relacionado con los temas farmacéuticos, de chatarrización y propiedad intelectual.



Fuimos por cada uno de los temas y consultamos con los dos gobiernos para ver las eventuales soluciones a los problemas. Hay que decir que para esto tuvimos en cuenta todo lo que se ha dicho alrededor de estos temas, y lo que se pudo hacer es establecer una declaración de voluntad conjunta, en la que se le pide a los gobiernos que trabajen en las soluciones.



Sobre este tema se hizo un plan de trabajo para producir en los próximos días y se hace un llamado a que los ejecutivos trabajen de forma conjunta para que Estados Unidos le dé su visto bueno al acceso a Colombia.



¿Por qué esto es importante ahora?



El 25 de mayo es la fecha en la que se reúne el comité ministerial de la Ocde, que es donde se deciden las entradas de los países que lo estén solicitando.



Para esto, los comités individuales tienen que haber dado el 25 de abril el visto bueno para el ingreso. Por eso es tan importante trabajar de forma acelerada en soluciones concretas para que se pueda dar las discusiones que conduzcan a que el 25 de mayo se dé el acceso.



Un aspecto fundamental es que hemos encontrado que las compañías americanas le dan un inmenso valor a que Colombia entre a la Ocde, sobre todo porque creen que sus inversiones estarán mejor protegidas. A todos nos conviene que Colombia tenga acceso.



¿Percibió los temores de los que se ha estado hablando estos días?



Más que temor, lo que encontramos fueron algunas solicitudes, especialmente de regulación, que entre otras cosas, ellos argumentan que fueron hechas hace tiempo y que no han sido atendidas.



Por ejemplo, han estado muy preocupados, y es un tema en el que Colombia debe ser muy serio, en lo relacionado con la propiedad intelectual.



Otro tema es el de la chatarrización, en el que entienden la realidad del país y las políticas que se han venido haciendo en la búsqueda de la remodelación completa.



¿Le han puesto a Colombia alguna tarea?



Más que tareas a nosotros, en realidad somos el grupo unido de los empresarios los que le pedimos a los dos gobiernos ciertas tareas.



¿Colombia tiene entonces el apoyo de las empresas de Estados Unidos?



Sin ninguna duda, además porque tuvimos la oportunidad de hablar con los gobiernos y lo que supimos es que los dos están en el ánimo de superar en estas semanas todos los obstáculos y objeciones que se han planteado, por lo que en todo lo que dependa de los ejecutivos, hemos obtenido el compromiso de ellos de atenderlas y solucionarlas, de manera que con eso dicho, sin duda, el sector privado de los dos países hace esa declaración conjunta.



¿Cree que se logren solucionar tantos problemas en tan poco tiempo?



Acerca de eso no tenemos ninguna duda. Hay que tener en cuenta que el 23 de marzo se reúne el comité laboral y el 24 el de comercio, por lo que todas las cosas que dependen del Gobierno en Colombia, tienen que poder hacerse, y ese es el compromiso y la perspectiva que tenemos en este instante. También hay que reconocer que estuvo la Ministra de Comercio y el Ministro de Hacienda en Estados Unidos, y de alguna forma hicieron una serie de declaraciones que fueron la base de las conversaciones.



Yo diría que está hecho el 95%, que el acceso está listo, y solo hay que terminar los últimos temas con dedicación y pilera durante las próximas 3 o 4 semanas.



¿Ha salido en las conversaciones el tema sindical por el paro de Avianca?



No en estas conversaciones. Sí evidentemente en la Ocde y con el comité laboral, pero no en esta reunión.



Ellos estuvieron muy preocupados durante todo el paro, cuando luego fue declarado ilegal, pero el Ministerio del Trabajo ha hecho declaraciones muy claras de que estarán revisando que todos los trámites se hagan en el cauce de la ley.



¿Qué impacto tendrá una vez se dé la luz verde?



La Ocde es un club de buenas prácticas y, de alguna forma, Colombia ya ha venido cumpliendo con eso.



En realidad esto es un certificado y lo que ha venido sucediendo es que si alguien decide en invertir en papeles colombianos y si el país tiene el certificado, se sentirá más tranquilo, al igual que en el resto de otras inversiones. Es un sello que dice si el país ha hecho esfuerzos y es amigable a la inversión.



Rubén López Pérez

Subeditor Portafolio