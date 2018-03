El área que ayudará a elevar la producción en el Cerrejón

Con el proyecto La Puente, el complejo minero del Cerrejón apuesta todas sus cartas para llevar la producción y exportación de los volúmenes de carbón a niveles de hace dos o tres años.



Ante un escenario de declinación en su nivel de producción en los frentes de operación, sumado a la baja en el precio del carbón en los mercados internacionales, la administración del Cerrejón apela al citado tajo, localizado en el límite norte de su concesión minera, para llegar a una producción de más de 34 millones de toneladas del mineral.



Sin embargo, directivos y empleados de la mina esperan que en los próximos meses se despeje el camino judicial para que antes de finalizar el año se inicien la obras del proyecto.



Roberto Junguito, presidente del Cerrejón, ha recalcado en varios escenarios que, para la compañía, este proyecto es esencial de cara al futuro, con el fin de poder hacerles frente a las condiciones económicas del mercado y así mantener la producción.



Otros voceros del complejo minero afirmaron que se trata de una iniciativa de mantenimiento de la operación, que pretende desarrollar el citado frente.



Para llevar a cabo la tarea, los trabajos consistieron en mover un tramo del cauce del arroyo Bruno, con el fin de que no se afecte por el avance de las labores mineras.



“Las reservas de la expansión del tajo La Puente son cercanas a 35 millones de toneladas”, señaló uno de los voceros, pero reiteró que en este momento la ejecución del proyecto esta suspendido por orden la Corte Constitucional.



“Nosotros hemos anunciado que dadas las condiciones actuales no vamos a renovar 50 equipos mineros, esto dado que la suspensión lleva a que se reduzca nuestra capacidad de producción”, afirmó.



La inversión para el desarrollo de los trabajos en el tajo La Puente ese estima en poco más de $100.000 millones.



CARACTERIZACIÓN DEL TAJO



El polígono de operación de La Puente comprende 43 hectáreas. Con las obras no solo se abren 300 plazas para la construcción, sino que además, cuando esté en pleno auge, se crearán 600 empleos a corto plazo y 1.100 a mediano plazo.



Así mismo, se generarían contratos por $500 millones en compras y contrataciones con empresas que tienen asiento en el departamento de La Guajira.



Se calcula que en los años de operación del tajo La puente, hasta el 2033, entre impuestos y regalías, la actividad le dejará al país, entre impuestos y regalías, poco más de $3,7 billones.



El tajo La Puente es considerado como uno de los proyectos estratégicos para la minería nacional y todas las miradas están volcadas en proyectar el inicio de la operación.



Por esta razón, Junguito ha explicado ante las comunidades que habitan cerca al sector que, las obras en predios de la compañía consistieron en mover, 700 metros al norte, un tramo de 3,6 km en la cuenca baja del arroyo Bruno, es decir en los últimos 5 km de los más de 23 km que tiene de longitud, para protegerlo de la operación minera.



Estas obras se propusieron luego de rigurosos estudios, desarrollados por expertos nacionales e internacionales, que concluyeron su viabilidad técnica, social y ambiental.



DESPEJANDO EL CAMINO



En diciembre pasado, la Corte Constitucional decidió mantener la suspensión de los trabajos en la citada área hasta que se realice un estudio técnico que ofrezca respuesta a nuevas incertidumbres e interrogantes planteados por la Sala Plena de este alto tribunal.



Cabe recordar que la Mesa de Trabajo Interinstitucional que fue conformada en el 2016 por 16 entidades nacionales y regionales, como lo ordenó la Corte Constitucional, para analizar los impactos del proyecto, será la responsable de adelantar el nuevo análisis técnico requerido por el tribunal constitucional.



“El proyecto La Puente, licenciado y ejecutado con los más altos estándares, está soportado por rigurosos estudios desarrollados por expertos nacionales e internacionales y fue objeto de exhaustivas evaluaciones realizadas por la Mesa de Trabajo Interinstitucional, la cual confirmó su viabilidad y avaló el Plan Integral de Compensaciones asociado, actualmente en curso”, precisa el Cerrejón en un comunicado.



La suspensión decretada por la Corte conlleva necesariamente a la reformulación del Plan Minero de Cerrejón, dado que implica una disminución en la capacidad de producción de la mina.



“Esta decisión tendrá impacto en las regalías e impuestos, y en algunos componentes de la cadena de producción. Es importante precisar que esa situación no afecta los compromisos comerciales ya adquiridos por Cerrejón con sus clientes”, explica la mina en la nota.



Ante los hechos, la administración del Cerrejón reitera que mantendrá las puertas abiertas para el diálogo con todas las partes que directa e indirectamente estén relacionadas con el proyecto.



“Continuaremos operando bajo un modelo de gestión responsable frente al manejo de sus impactos y el uso de los recursos”, puntualiza la compañía.





Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio