Balance de TLC es tímido, pero con tendencia a mejorar

El balance del primer quinquenio de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos es el mismo que los analistas pronosticaron en el 2012: no ha habido una avalancha en el intercambio de productos entre las dos naciones como consecuencia del acuerdo comercial.



Es más, en 2011, el total de las exportaciones nacionales a territorio estadounidense sumó 21.969 millones de dólares, mientras que el año pasado apenas llegaron a 10.023 millones de dólares. Por su parte, las ventas de Estados Unidos a Colombia bajaron de 13.549 millones de dólares en 2011 a 11.878 millones de dólares, al cierre de 2016.



Los analistas aseguran que, como se preveía, los primeros cinco años han servido para ajustar la oferta y la demanda en el intercambio binacional, a través de un proceso gradual que está en marcha, pero que ha sido impactado por factores como la caída de los precios del petróleo, la devaluación del peso, la desaceleración de la economía colombiana y el lento despegue de la demanda estadounidense.



Aunque el valor de los despachos nacionales al mercado norteamericano comenzó a ceder desde el primer año de vigencia del tratado, hasta el punto en que la balanza comercial se volvió negativa para Colombia desde el 2014, en lo que va del 2017 la brecha se ha reducido.



Sin embargo, está claro es que Estados Unidos sigue siendo, de lejos, el principal socio comercial de Colombia.



Algunas cifras adicionales del balance indican, por ejemplo, que el número de empresas colombianas exportadoras a Estados Unidos creció 13% en el marco del TLC: en 2012 fueron 3.051, mientras que aumentó a 3.578 en 2016. No obstante, muchos creen, incluso el Gobierno, que algunos sectores de la producción nacional han desaprovechado las ventajas que ofrece el mercado estadounidense o han sido tímidos en la búsqueda de clientes en ese territorio.



Entre los aspectos que más llaman la atención de la tendencia en el intercambio binacional es el incremento de las ventas de productos colombianos distintos a los del sector mineroenergético. Según el Ministerio de Comercio, hoy, el 97,4% de las compañías nacionales (3.484) pertenece a segmentos más intensivos en la generación de mano de obra. En 2012 las exportaciones no mineras tenían una participación del 12% y al cierre de 2016 representaron el 38,8%. Así mismo, el 97,8% son mipymes y exportaron flores frescas, confecciones, café y semillas y frutos oleaginosos, principalmente. Desde la entrada en vigencia del acuerdo (15 de mayo de 2012), el 21% de los nuevos productos se exportan de manera constante a Estados Unidos. Mientras hace cinco años las exportaciones de micro, pequeña y mediana empresa a territorio estadounidense sumaron 596 millones de dólares, al cierre de 2016 estas llegaron a 689 millones, según las cifras del Dane.



CRECIÓ LA INVERSIÓN



Pero el intercambio comercial entre los dos países no es el único objetivo del acuerdo. La inversión también juega un papel clave, y el balance es favorable para Colombia.



Tras la entrada en vigor del TLC, los recursos de los empresarios estadounidenses en Colombia crecieron 41%, y el 95% de los proyectos se concentró en sectores no mineros.



El capital invertido entre 2012 y 2016 bajo la sombrilla del TLC fue de 11.724 millones de dólares, de acuerdo con la balanza de pagos del Banco de la República.



El promedio anual de inversión, en los últimos cinco años, desde los Estados Unidos fue de 2.345 millones de dólares, sin embargo, en la década anterior el promedio de IED desde Estados Unidos fue de 1.662 millones de dólares.



Entre el 2012 y el primer trimestre de 2017, la Vicepresidencia de Inversión de ProColombia apoyó alrededor de 112 empresarios estadounidenses para ejecutar 135 proyectos de inversión en el país. El 53% corresponde a planes nuevos.