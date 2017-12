El Banco de la República dejaría las tasas quietas

Los acontecimientos recientes le han cambiado el escenario a la junta directiva del Banco de la República, por eso para la reunión de hoy se espera que la decisión que se tome sea la de dejar las tasas de interés inalteradas.



(Lea: Banco de la República dejaría estable su tasa en diciembre y lograría meta de inflación)



La inflación venía comportándose en línea con lo que los codirectores y el equipo técnico del Emisor esperaban, sin embargo, el dato de noviembre fue superior a lo que se preveía y el objetivo de que el IPC quedara dentro del rango meta, lo que hace unos meses parecía posible, hoy luce nuevamente poco probable, aunque igual terminaría cerca a este.



(Lea: El Banco de la República seguiría bajando las tasas de interés en el 2018)



El buen dato que registró la balanza de pagos que publica el banco central, en el que se destacó la corrección que sigue teniendo el déficit de la cuenta corriente, contrastó con la decisión de Standard and Poor’s de rebajar un escalón la nota crediticia del país; esto no cayó bien a pesar de que se conserva una perspectiva neutral sobre esta.



(Lea: Banco de la República baja la tasa de interés en 25 puntos)



La más reciente medición de la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia reveló que el 60% de los analistas consultados espera que la autoridad monetaria deje los tipos de interés estables en el 4,75% en la reunión de este mes.



No obstante, a pesar de que la mayoría espera que no se produzcan nuevos cambios en los tipos de intervención, el 40% que sí los prevé considera que la decisión de la junta del banco central será la de recortar las tasas en 25 puntos básicos adicionales, nivel que hace unos meses se esperaba que fuera alcanzado solo hasta el primer trimestre del 2018.



Las expectativas sobre tasa de interés a tres meses se ubicaron en un rango entre 4,25% y 4,50%, con 4,25% como respuesta mediana. Lo anterior indica que la mayoría de analistas espera que el Emisor recorte la tasa de interés entre 25 y 50 puntos básicos entre diciembre del 2017 y febrero del próximo año.



Para el cierre de 2018, los analistas esperan que la tasa de interés se ubique en 4,25% como respuesta mediana, con un rango entre 4% y 4,25%.



Así mismo, en esta línea, los analistas también aumentaron su estimativo de crecimiento del PIB para el 2017 de 1,6% a 1,7%.



El 50% de los encuestados alrededor de la mediana cree que el crecimiento del 2017 se ubicará entre 1,6% y 1,7%, el mismo rango que se estimaba el mes pasado.



Cabe resaltar que un 81,8% de los analistas espera un crecimiento inferior a 1,8% para este año. Entre tanto, los analistas mantuvieron su pronóstico de crecimiento del PIB para 2018 en 2,3% con un rango entre 2,1% y 2,5%.



Este nuevo escenario será parte de la discusión de hoy en la que se marcará parte de la hoja de ruta del Emisor para el próximo año.