Para BlackRock, el bitcoin será la próxima gran burbuja

Con el aumento de los precios del bitcoin de 17 veces en lo que va del año y una cotización de más de 16.000 dólares, las valoraciones de la criptomoneda están en territorio "extremo", según BlackRock Inc.



"Estamos viendo un tipo de valoraciones similares a una burbuja", dijo Belinda Boa, jefa de inversiones activas de la gestora de dinero para Asia-Pacifico. "La opinión de BlackRock es que no se trata de un activo financiero como negociaríamos en renta variable o instrumentos de renta fija".

BlackRock se suma a otras firmas de servicios financieros importantes que han opinado sobre el meteórico ascenso del bitcoin este año en medio de una aceptación cada vez más generalizada.



Los contratos de futuros debutaron en la bolsa de Cboe Global Markets Inc. el domingo por la tarde, y CME Group Inc. lanzará productos similares el 18 de diciembre. "No sé dónde terminará, pero al igual que usted y yo estamos hablando en estos momentos, va a ser la mayor burbuja y colapsará", dijo Prem Watsa, responsable ejecutivo de Fairfax Financial Holdings Ltd. de Toronto.



"Estoy seguro de que colapsara, pero ¿sucederá en el próximo mes o dos o tres? Quién sabe."



Watsa dijo que no ha invertido en bitcoin y que no tiene planes de hacerlo. "Cuanto más altas sean las valoraciones, más probable es que veamos cierta volatilidad en ese espacio", dijo Boa de BlackRock. "Lo que estamos viendo en bitcoins y en algunas de las criptomonedas son grandes movimientos en los precios de los activos. Por lo tanto, creo que veremos mucha más volatilidad en el futuro".