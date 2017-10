'El Blockchain revolucionará la política, los negocios y las finanzas del futuro'

El canadiense Don Tapscott, considerado una de las mentes más influyentes de la era digital, afirmó que el blockchain (cadena de bloques), la tecnología detrás del bitcóin, revolucionará la política, los negocios y las finanzas del futuro.



"La tecnología que es crucial para construir todo el nuevo mundo y usarla de forma efectiva en compañías, en la economía real, es la de las criptomonedas como el bitcóin", dijo Tapscott, presente en la celebración del Foro Go, un encuentro para empresarios exportadores mexicanos promovido por la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del estado mexicano de Guanajuato (Cofoce).



Esta tecnología es, según Tapscott, una "segunda era de internet".

El Blockchain ha sido definido como un registro compartido por millones de ordenadores conectados, donde se inscriben y archivan las transacciones de dos partes de manera verificable, permanente y anónima sin necesidad de intermediarios.



En esa línea, el creador del término " economía digital" habló también de la irrupción de un internet del valor. "Hasta ahora manejamos nuestros valores a través de grandes intermediarios: bancos, compañías de tarjetas de crédito, gobiernos, compañías de redes sociales. Y ellos son capaces de confiar los unos en los otros", describe Tapscott.



Explicó que la cadena de bloques representa una nueva plataforma en la que podamos confiar los unos en los otros sin instituciones intermediarias. Adicional, aseguró que la confianza es clave en ese proceso ya que se transfiere desde los intermediarios y se deposita en "la criptografía a través de la colaboración y de códigos inteligentes de software".



Tapscott, autor de más de 15 libros, entre los que destaca su último trabajo titulado "Blockchain Revolution" (2016), escrito con su hijo Alex, refirió que trabaja en un proyecto para poner a resguardo los títulos de propiedad en la cadena de bloques.



Este hombre sostuvo que esta nueva realidad en que las criptomonedas circulan se puede poner al alcance de las personas no bancarizadas a la economía global para que tengan acceso a los servicios financieros. Así, esas personas "podrán enviar y recibir dinero de sus hijos que trabajan en Estados Unidos y que no se les cobre el 20 % de comisión sino solo el 1 %", expuso como ejemplo sobre los migrantes latinos en ese país norteamericano.



Tapscott, asesor sénior del Foro Económico Mundial, explicó en junio de este año en la ciudad de Dalian (China) los alcances de la cadena de bloques y asesora a los bancos centrales del mundo para la implementación de las criptomonedas. En su opinión, esta tecnología cambiará sistemas políticos y resolverá "la crisis de legitimidad que tenemos".

"La democracia está muy rota en muchos países; la gente joven no vota y ese es un problema", afirmó.



Además, esta tecnología podría ser una herramienta poderosa en el combate a la corrupción. "El gran problema es cómo se financian las campañas políticas. En Estados Unidos el 70 % del tiempo de los congresistas se emplea en recaudar dinero", ejemplificó Tapscott, quien ocupa el cuarto puesto en la prestigiosa lista Thinkers50, que desde 2001 escoge a las 50 mentes más brillantes en el área directiva en el mundo.