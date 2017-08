El mineral del futuro cuadruplica su precio en el último año

El cobalto, un metal de nicho, está superando a nombres de más peso como el cobre y el litio, lo que ha estimulado la búsqueda de nuevos yacimientos desde Idaho hasta Chile.



(Lea: Hallan riqueza minera en Afganistán; el país cuenta con reservas por valor de un billón de dólares)



Dado que es uno de los principales componentes de la nueva generación de baterías recargables y la oferta está dominada por la Republica Democrática del Congo, los precios han aumentado cuatro veces más rápido que los principales metales en los últimos 12 meses.



(Lea: Gigante mundial del cobre llega a Colombia)



Esto ha llamado la atención de gobiernos, exploradores e inversores. La demanda anual aumentará 34 por ciento hasta 2026 a medida que los coches eléctricos ganan una mayor participación en la flota global de automóviles, según CRU Group.



Las autoridades de Chile, el principal productor mundial de cobre, emprenderán una misión de investigación con el objetivo de reanudar la producción de cobalto tras más de siete décadas.



First Cobalt Corp. se fusionará con otras dos empresas para crear lo que describe como el explorador del mineral más grande del mundo.



La apuesta a la industria del cobalto ayudó a que un fondo de Commodity Capital presentara el mejor desempeño en el mercado de materias primas, mientras que el legendario prospector australiano Mark Creasy incluyo el cobalto en su última lista de objetivos.



"El cobalto es el próximo gran acontecimiento", dijo Dana Kallasch, cofundador de Commodity Capital. El Global Mining Fund de la empresa retornó cerca de 70 por ciento este año y superó a 213 otros fondos, según datos de Bloomberg.



El mineral que se usaba para teñir cerámica de azul oscuro ahora tiene demanda de varios fabricantes de coches y celulares, desde Tesla Inc. hasta Apple Inc.



El mercado de cobalto presenta un déficit de 5.500 toneladas, según CRU Group, y la oferta mundial se contrajo un 3,9 por ciento en 2016.



Los proyectos de filtrado de mena de Glencore Plc. en Katanga y de recuperación de escoria de ruano de Eurasian Resources Group - que aumentarán su producción en el Congo este año - deberían ayudar a reducirlo.



El aumento de los precios está alentando a los operadores en Asia y otros lugares a producir cobalto como derivado de otros metales, como el níquel y el cobre.



CHILE TAMBIÉN QUIERE PARTICIPAR



La corporación de fomento Corfo se reunió con varias empresas, entre ellas Samsung SDI y Umicore SA, durante una gira promocional reciente en Europa sobre el litio, otro componente fundamental de las baterías para coches eléctricos.



Algunas consultaron por el cobalto chileno, dijo Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Al regresar a Santiago, Corfo comenzó a investigar registros que muestran que se extrajeron más de 7 millones de toneladas de mineral de cobalto en Chile entre 1844 y 1941.



Un documento de 1944 muestra que la densidad promedio de la mena era de más del doble del promedio actual en el Congo.



La semana pasada, la agencia comenzó una campaña de 60 días para determinar cuánto cobalto tiene Chile.



First Cobalt, en la cual el fondo de Commodity Capital tiene acciones, está en pleno proceso de fusión con Cobalt One Ltd. y CobalTech Mining Inc.



La empresa se concentra en la exploración por la zona de Ontario, Canadá, pero también apunta a Idaho, en Estados Unidos.



"Es el factor de la escasez", dijo Trent Mell, maximo ejecutivo de la empresa con sede en Toronto. "Llegamos a un punto de inflexión donde dicen que hay escasez".