El consumidor colombiano es más receptivo a la publicidad que el promedio mundial

De acuerdo con un estudio realizado por Kantar Millward, los consumidores colombianos han demostrado tener una mayor receptividad a la publicidad que reciben a través de los diferentes medios y plataformas de comunicación. La llegada de nuevas plataformas y formatos en los que le llega la información a las personas han cambiado estas dinámicas en materia de publicidad, indica el análisis de la firma.



De acuerdo con la agencia de investigación global especializada en la efectividad de la publicidad y de la comunicación estratégica, los formatos en los que tiene mayor alcance el mensaje publicitario en el país son la televisión, con un 67% frente a un 52% promedio global; las revistas, con un 65% frente al 53% promedio en el mundo; y la radio, también con un 65%, pero con una mayor distancia con el promedio, ubicado en 45%.



Le siguen los periódicos, con un 64% en relación con el 51% de promedio mundial y la pauta en cines, con un 67% versus 52% del promedio.



En último lugar, pero aún por encima del promedio mundial, están el computador o portátil, con 47% frente al promedio de 33%, y el celular, con 42% frente al 30% promedio global.



De acuerdo con Carolina Solanilla, managing director de Kantar Millward Brown, en el caso colombiano estas tendencias obedecen a un tema de costumbres muy arraigadas en los hogares.



“En el país las personas aún son más receptivas a recibir publicidad por medio de los canales tradicionales, además porque cuando se está consumiendo un canal tradicional, por lo general, se está en un momento más pasivo que cuando se está conectado. Cuando es digital u online persisten las barreras porque pueden interrumpir actividades laborales o se considera invasiva al llegar a espacios privados como el celular”, recalcó Solanilla.



En materia digital se destaca que, al darle al consumidor el control de la forma en la que absorbe los contenidos, incluyendo la publicidad, se constituyen diferentes tipos de consumidores:



- Los funcionales usan su teléfono o internet solo para lo básico, se conectan solo para lo necesario.

- Los observadores usan mucho internet y pasan bastante tiempo conectados, pero no tienen un alto involucramiento social, por lo que no comparten contenido.

- Los conectados no tienen tiempo para estar en línea, pero cuando lo hacen, usan las redes y así logran un involucramiento social.

- Los líderes y superlíderes, que son los que pasan más tiempo conectados y además tienen un involucramiento social alto, publicando contenido. Son los más expuestos a la publicidad digital al pasar tanto tiempo en línea.



Estas conclusiones de Kantar Millward Brown se dan a conocer en el marco del Día mundial de los derechos del consumidor, reconocido como tal desde 1983, cuando así lo declaró la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como conmemoración de las declaraciones del presidente de Estados Unidos John F. Keneddy en las que proclamó al consumidor como uno de los elementos principales para el correcto funcionamiento de la economía y los procesos productivos.