El consumo de los hogares da primeras señales de reactivación

Después de 13 meses consecutivos de cifras en rojo, la demanda de los hogares colombianos regresó en junio pasado a niveles positivos, con una variación de 0,2%.

​

Así lo señala el último informe de la firma Raddar, que analiza el desempeño del gasto de las familias.



Camilo Herrera, presidente de la empresa de investigación de mercados, sostiene que este comportamiento positivo obedece principalmente al descenso de la inflación registrado en la primera mitad del año, al efecto positivo en la capacidad de compra de quienes devengan el salario mínimo, y al descenso de las tasas de interés de consumo.



En su concepto, el hecho de que el ajuste del salario mínimo haya sido de 7 por ciento, y que la inflación de los últimos 12 meses esté en 3,99 por ciento, favorece la capacidad adquisitiva de los hogares, aunque su reflejo es gradual debido a que el costo de vida también ha tenido una reducción paulatina, durante el último semestre.



El análisis señala que el solo hecho de que la inflación esté hoy dentro del rango de la meta del Banco de la República, implica un beneficio incluso para quienes tienen salarios medios, quienes recibieron en promedio incrementos cercanos a la inflación del año pasado, pero que han comenzado a sentir un alivio gracias la baja de los precios.



En concepto de Raddar, también es evidente que ha habido una recuperación del empleo por fuera de las grandes ciudades, gracias a la buena dinámica de la economía en las regiones. Aunque la firma aún no ha discriminado el comportamiento de la demanda por sectores, Herrera cree que los hogares han incrementado sus gastos en entretenimiento, turismo y vestuario.



Por su parte, los comerciantes esperan que los próximos meses sean favorables para sus negocios.



Pese a que mayo no fue positivo en materia de ventas, los empresarios del sector son optimistas respecto al desempeño inmediato de sus negocios, según la última encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).



Ese reporte mensual del gremio señala que 56% de los empresarios considera que en los próximos seis meses mejorará el ánimo de compra de los colombianos. En abril pasado, dicho porcentaje fue de 53%. El nivel de pesimismo cede también en la consulta que hace el gremio. Hay expectativas por los resultados que arroje la encuesta para junio.



Mientras los primeros meses del año los artículos tecnológicos sufrieron un declive en ventas, mayo daba muestras de reactivación según la firma especializada GFK.

Además, según la Cámara de Electrodomésticos de la Andi, los primeros meses del año no fueron favorables para el sector, pero se espera que en el segundo semestre cambie la tendencia.