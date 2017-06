US$400.000 cuesta influir en una elección a través de redes sociales

¿Está interesado en influir en una elección? Según el consultor de seguridad cibernética Trend Micro Inc, lo único que necesita son unos 400.000 dólares.



Esa es la suma que se necesita para comprar seguidores en las plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter, contratar a empresas para escribir y difundir noticias falsas en un periodo de 12 meses, y operar sofisticados sitios web para influir en la opinión pública, de acuerdo con Udo Schneider, experto en seguridad de Trend Micro para el mercado de habla alemana.



"Manipular el proceso de votación en si no vale la pena, ya que deja huellas, es muy caro y tecnológicamente difícil", dijo Schneider el miércoles en una conferencia de seguridad organizada por Deutsche Telekom AG en Berlín.



Sin embargo, influir en la opinión pública a través de noticias falsas y filtraciones de datos, como se cree que ha ocurrido durante las campañas electorales de Estados Unidos y Francia, es relativamente simple y "podría ocurrir también antes de las elecciones alemanas".



Los políticos alemanes están cada vez más preocupados de que fuerzas externas intentaran influir en la votación del país el 24 de septiembre, en la que la canciller Angela Merkel busca un cuarto mandato.



Altos cargos de seguridad han señalado que Rusia ha estado promoviendo noticias falsas y apoyando silenciosamente a hackers que han apuntado contra el Parlamento alemán, así como dos centros de estudios asociados con los demócratas cristianos y los socialdemócratas, los dos principales partidos de Alemania.



Ante esto Rusia repetidamente ha negado haber organizado el hacking de Gobiernos extranjeros.



Los partidos políticos alemanes son "completamente transparentes" para hackers motivados, porque su infraestructura habitualmente no está bien protegida, dijo Frank Rieger, portavoz de Chaos Computer Club, grupo alemán de unos 5.500 piratas informáticos que actúa de fiscalizador tecnológico en la mayor economía de Europa.



Manipular los resultados preliminares en la víspera de las elecciones es "totalmente posible", dijo en el mismo evento. Mira en Macron Alemania está tratando de apuntalar sus defensas, desde la creación de una nueva unidad de seguridad cibernética de las fuerzas armadas que pronto contará con 13.500 empleados hasta el despliegue de expertos en seguridad cibernética en el comisionado federal de elecciones.



En mayo, el BSI, la principal agencia de seguridad tecnológica del país, mantuvo conversaciones con homólogos como la agencia de seguridad digital francesa para recopilar información sobre frustrar ataques como el que tuvo por blanco la campaña presidencial de Emmanuel Macron.



Las autoridades alemanas confían en que pueden proteger el proceso de recuento de votos, que se realiza en gran medida a mano y por teléfono, y han advertido a los funcionarios electorales regionales y locales sobre las posibles amenazas existentes, dijo Andreas Koenen, quien encabeza una división de seguridad de tecnología de la información en el Ministerio del Interior.



Si los piratas informáticos consiguieran acceder a contenido explosivo, entonces seria descargado poco antes de la votación, dijo Rieger, del Chaos Computer Club. "Pero en realidad no estoy preocupado de que tengan mucho," dijo. "Los partidos alemanes son intrínsecamente aburridos".