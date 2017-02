En 2014, cuando Mauricio Perfetti apenas llevaba unos meses como director del Dane, la entidad tardaba más de 90 días en reportar la información de las cuentas nacionales correspondientes al trimestre que recién terminaba.



Dos años después, los tiempos al interior de la autoridad estadística se han reducido a 52 días y la meta es reportar en 45 a partir del segundo semestre de este año.



(Lea: Una mirada profunda a los resultados del PIB en 2016).



El Director del Dane, destaca los esfuerzos que se han hecho desde la entidad para poder ponerse a tono con los estándares internacionales que recomienda la Ocde y otras multilaterales. “Hemos mejorado las fuentes de recolección de datos tanto internas como externas para poder cumplir con los 45 días de reporte”, dijo.



Pero la labor no ha sido fácil, y no se limita a la recolección de datos. “Hemos revisado todos nuestros cronogramas de recopilación de información y los hemos ajustado para que sea más eficiente el proceso”, sostiene Perfetti.



Y es que desde que inició la administración del presidente Santos, se ha trabajado para poder ingresar al denominado ‘Club de los países con las mejores prácticas’, por eso, el Dane no podía ser ajeno a la situación y se ha encargado de sofisticar sus métodos para ayudar con el objetivo.



(Los académicos no comparten el optimismo económico del Gobierno).



Para Perfetti, la contribución del sector privado en la consecución de los datos, su procesamiento y posterior consolidación ha sido fundamental para poder registrar los avances que se han dado.



“El aporte que ellos han hecho es muy importante, porque es con las herramientas que ellos nos entregan que podemos recolectar más pronto la información. Además, a ellos les conviene que la entreguemos más ágilmente, porque es fundamental que puedan conocer los datos estadísticos con la mayor celeridad posible, ya que gran parte de la toma de decisiones por parte de las compañías se da tras la evaluación de las cifras que entregamos, de tal forma que es una ganancia para todos que podamos conocer los resultados a la menor brevedad posible”, indicó Perfetti.



De igual forma, recordó que, en el pasado, las cifras de las cuentas nacionales correspondientes a determinado trimestre se entregaban incluso después de culminado el periodo siguiente.



Concluyó señalando que los meses siguientes serán vitales para terminar de ajustar los procesos que le permitan al Dane alcanzar la meta de los 45 días. “Parte de la tarea ya se ha hecho con otro tipo de información, no solo se adelantó el horario para su entrega de la tarde a la mañana, sino también su fecha de publicación”, puntualizó el funcionario.