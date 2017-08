¿Dónde, cuándo y cómo merca el Dane?

Cuando el quinto día de cada mes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el que se mide la inflación, diciendo que subieron o bajaron los precios de determinados productos, surge la pregunta ¿dónde merca el Dane?, debido a que en muchos hogares no se sienten esos cambios, especialmente cuando se habla de una reducción en los precios.



(Lea: Inflación continúa cediendo: en lo corrido del año se ubica en 3,3%)



De acuerdo con el director de la entidad, Mauricio Perfetti, es normal que esto pase. Es un asunto de percepción.



(Lea: El descenso de la inflación es la mejor noticia para la política económica del país)



“La gente tiene los precios de los sitios donde hace mercado. Esa es la referencia de las personas. El Dane, a diferencia de cualquier ciudadano, va a 57.000 fuentes de información a levantar los precios. Estas fuentes son los establecimientos en los que se comercializan los bienes y servicios directamente a los consumidores. Un ciudadano del común no compra más de 30 o 40 ítems. Nosotros tomamos 310.000 cotizaciones de 441 productos", explicó Perfetti a Portafolio.co.



Agregó que el Dane va muchos sitios diferentes: grandes supermercados, hipermercados, cajas de compensación, tiendas de barrio y plazas de mercado. "Levantamos información de muchas fuentes. Esa es la gran diferencia. Por eso sabemos que está pasando con el promedio de toda la economía, no del sitio ni los productos puntuales que compra cada consumidor”, añadió el funcionario.



“Por eso mientras lo del consumidor es una percepción, la del Dane es una medición con solidez estadística, debido al tamaño de la muestra que se toma para definir el IPC” aseguró el director del Dane.



El proceso de consecución de los precios se hace mes a mes. Por lo menos 300 funcionarios son los encargados de hacer el levantamiento de la información en las 24 principales ciudades del país. Las muestras son representativas a nivel de cada ciudad, por lo mismo las muestras de Bogotá son mayores a las de ciudades más pequeñas como Ibagué, Armenia o Riohacha, por ejemplo. Lo mismo que por la proporción de los estratos. Los encuestadores del Dane, que hacen el proceso de registro de precios de cada precio a través de dispositivos móviles, visitan todos los estratos para conseguir la información.



La composición de la canasta de bienes y servicios es determinante en los cambios en los niveles de del IPC.



Actualmente la canasta se compone de la siguiente forma:



• Alimentos 28,2%

• Vivienda 30,1%

• Vestuario 5,2%

• Salud 2,4%

• Educación 5,7%

• Diversión 3,1%

• Transporte 15,2%

• Comunicaciones 3,7%

• Otros gastos 6,4%



Esta composición se deriva de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares, que se realiza cada 10 años por parte del Dane. Su objetivo, según el director de la entidad, es conocer cuánto dinero tienen los hogares como ingreso y de qué forma lo utilizan.



“A partir de esa estructura de gastos que resulta de recoger información de los estratos más bajos, estratos medios y altos, en zonas urbanas y rurales, se construye una canasta de lo que es representativo del gasto de los hogares en el país y a esa canasta es a la que uno le toma precios mes a mes, porque es la que representa la estructura del gasto de los hogares del país”, indicó Perfetti.



Aseguró que el Dane llega con sus colaboradores a todos los barrios, incluso a los que tienen dificultades de seguridad. "Hasta allá vamos porque de lo contrario no estaríamos tomando la información que capte esas distintas realidades. Nuestras muestras garantizan la representatividad de acuerdo con los tamaños de las ciudades, pero también de acuerdo con esas características del consumo de todo tipo de hogares”, explicó.