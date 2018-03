'Resultados se generan con una metodología de cálculo avalada internacionalmente', Dane le responde a Anif

Controversia causó entre algunos analistas del país las últimas cifras del Dane respecto al PIB del 2017, el cual en los primeros trimestres fue corregido al alza, haciendo que el crecimiento económico del año pasado fuera de 1,8%.



Uno de las entidades que lanzó las mayores inquietudes fue la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), que cuestionó el por qué si el PIB del año pasado apuntaba a 1,5%, terminó en 1,8% con las revisiones.



Portafolio.co preguntó al Departamento Nacional de Estadística (Dane) por las inquietudes de los analistas.



Anif se cuestiona el por qué todos las revisiones fueron al alza y ninguna a la baja cuando por simple mecánica estadística se esperaría que unas subieran, otras bajaran y otras no hubieran cambiado (en su variación anual). ¿Qué respuesta le dan a esta inquietud?



La metodología de revisión de resultados es un lineamiento internacional elaborado por el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas y el Banco Mundial que ha sido adoptado por los países que hacen parte de la Ocde. Todos estos países hacen, de manera sistemática, una publicación de carácter preliminar que posteriormente se revisa y se actualiza.



Colombia, en su búsqueda de asegurar la calidad de la información estadística que produce, se rige por esta buena práctica de estándar internacional. Es por esta razón que periódicamente, el Dane revisa con las fuentes, la información que ellas reportan inicialmente, e incorpora las actualizaciones.



Producto de esta revisión, la publicación del año 2017 registró cambio en las variaciones publicadas con carácter preliminar para los tres primeros trimestres de este año. Esto se presenta por actualización de la información básica que las fuentes reportan, y que al cierre del año cuenta con mayor cobertura que la reflejada en los cortes anteriores.



Si bien en la publicación del pasado 15 de febrero algunas actividades presentaron revisión al alza, otras fueron a la baja, como el caso del tercer trimestre de agricultura que pasó de 7,1% a 6,3%, explotación de minas y canteras, que para el primer trimestre pasó de -6,5% a -7,0%, o el sector de suministro de electricidad, gas y agua, que fue revisado y en dos de sus tres trimestres presentó actualización con tendencia a la baja.



El centro de estudios económicos también se pregunta si se ha deteriorado la información del Dane al reducir los tiempos de análisis, solo por cumplir con la Ocde. ¿Qué responde el Dane?



No. La mayoría de los países miembros de la Ocde ya han adoptado la práctica de reducir sus tiempos de publicación de la información, son muy pocos los países que hoy en día publican con una periodicidad mayor a 60 días. Y no por ello se pone en riesgo la calidad de las estadísticas oficiales. Por el contrario, la disposición de información estadística estratégica en un menor tiempo genera condiciones para una toma de decisiones de política pública, inversión, emprendimiento, investigación, con mayor oportunidad.



Lo referido por esta pregunta, significaría que todos los países que siguen los lineamientos internacionales, y en especial los institutos de estadística, pondrían en peligro la calidad de la información por ajustar los tiempos de publicación y disponer la información de una manera más oportuna.



Anif ve sospechosas estas variaciones: i) la construcción (-0,6% observado vs. +0,8% proyectado), donde persisten las contracciones del -12,4% anual en su componente de edificaciones (opacando favorables expansiones del +8,7% en las obras civiles, aunque las relacionadas con las obras viales continuaron con una contracción del -1%); ii) el comercio (0,3% observado vs. 2,5% proyectado), afectado por el desánimo de los consumidores y el deterioro de empleo.



El Dane elabora las cuentas nacionales, este caso el Producto Interno Bruto trimestral, a partir de estadística observada y se rige por el sistema de cuentas nacionales de Naciones Unidas. Esto quiere decir que sus resultados se generan a partir de una metodología de cálculo avalada internacionalmente que técnicamente no son comparables con proyecciones estadísticas. Por lo tanto, la interpretación de este párrafo no tiene que ver con datos que se puedan calificar como sospechosos sino al contraste que hace entre una proyección realizada por Anif y el dato observado que el Dane publica.