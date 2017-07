'El detractor del comercio electrónico en Colombia es la confianza'

La herramienta de comercio electrónico Mercado Libre habilitó tres nuevas opciones en Colombia. El objetivo, según la compañía, es replicar e igualar la experiencia de compra de un país desarrollado como el de Estados Unidos.



La primera de ellas tiene que ver con los envíos de los productos. Ahora, las personas que realicen compras superiores a 70.000 pesos, el envío del artículo será gratuito. Está opción hace parte de un programa llamado ‘Mercado Puntos’, que le permite al usuario acumular puntos por compras realizadas y así subir de categoría.



En entrevista con EL TIEMPO, Jaime Ramírez, country manager de Mercado Libre para Colombia, informó que a través de la iniciativa 'Mercado Puntos' será posible fidelizar a los clientes más leales.



“Desde el lunes 3 de julio cualquier compra superior a 70.000 pesos va a tener envío gratis a cualquier destino de Colombia y sin importar el tamaño del producto. Esta nueva categoría hace parte del programa 'Mercado Puntos', que funciona como un programa de millas. Entre más productos compre el usuario, irá subiendo de categoría y así podrá acceder a envíos gratuitos por productos cuyo valor sea de mínimo 30.000 pesos”, añadió.



De otra parte, la empresa aseguró que de ahora en adelante los usuarios podrán diferir sus compras para un amplio número de productos hasta en 12 cuotas sin interés, por medio de entidades como Bancolombia, Colpatria, BBVA y Banco de Bogotá.



"Una persona con una tarjeta de crédito en estos bancos, al momento de hacer la compra le vamos a ofrecer la posibilidad de diferir hasta 12 cuotas sin ningún pago de interés. En los próximos meses habilitaremos más entidades bancarias", aseguró Ramírez.



Por último, pero no menos importante, se encuentra la opción 'Compra Protegida', para cuidar el dinero de los usuarios hasta que reciban su compra, garantizando la seguridad de la transacción. Además, tendrán la posibilidad de devolver el producto sin costo, en caso de que no cumpla con las expectativas del usuario.



"Uno de los grandes detractores del mercado electrónico en Colombia es la confianza. Los colombianos dudan mucho si el producto les va a llegar o no. Con este programa buscamos ir un paso más allá y proteger la compra", dijo el ejecutivo.



Jaime Ramírez también afirmó que "mediante estas tres nuevas opciones que estamos anunciando en Colombia vamos por un objetivo: que para alguien sea mejor comprar 'online' que 'offline'. Para la implementación de estas nuevas características invertiremos, en los próximos seis meses, 6.000 millones de pesos".





