¿Qué está influyendo para que el peso se devalúe o revalúe?

Hasta hace un par de años, el valor del peso colombiano con respecto al dólar estaba ligado al precio internacional del petróleo.



La relación era directamente proporcional, a mayor precio del petróleo, el peso se revaluaba por la entrada de divisas, mientras que a menor precio del crudo, el peso perdía valor, pues la entrada de moneda estadounidense disminuía.



Lea: (El precio del petróleo influye menos en el valor del peso colombiano).

Ahora, esa correlación se rompió y el valor del peso colombiano ya no depende del precio internacional del petróleo, como se ha visto en los últimos meses. Por ejemplo, ayer martes, mientras el crudo Brent, de referencia para el país, subió hasta los 58 dólares, el peso perdió 24 pesos.



Camilo Pérez, analista del banco de Bogotá, asegura que el hecho de que el precio del petróleo influya menos en el valor del peso se debe a una cuestión coyuntural más que estructural pues a la larga si tiene un peso específico. Explica que hace unos cuatro años, el valor de las exportaciones de petróleo del total de las ventas al exterior del país era casi la mitad, a lo que también había que contar dividendos y regalías, mientras que ahora apenas llega a una tercera parte.



Cree que tal vez en noviembre se vuelva a sentir esa correlación, cuando se realice la reunión anual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y decidan si extienden o no el recorte en la producción de crudo para mantener el equilibrio en los precios del crudo.



El analista José Miguel Santamaría sostiene que con un precio del petróleo entre 45 y 55 dólares, no influye mucho en el valor del peso diario con respecto al dólar y anota que si subiera a niveles de más de 100 dólares o bajara a 20 dólares el barril si se sentiría esa variación en el peso, por lo que lo más posible es que el dólar se mantenga entre los 2.900 y 3.000 pesos con los precios actuales del petróleo.



Los conocedores del tema explican que el valor de peso colombiano respecto al dólar se mueve más por las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) respecto a las tasas de interés, los flujos de capital y la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia, y las coyunturas económicas y políticas internacionales.



Diego Franco, Consultor y presidente de Franco Group, añade que la cotización del peso respecto al dólar está más regida por los flujos internacionales que han estado llegando al país, los cuales sirven como reguladores al precio de la divisa estadounidense.



Camilo Pérez aclara que desde el punto de vista del mercado, en este momento para las monedas latinoamericanas, más que el precio del petróleo influye la elección del presidente de la FED, que decidirá si las tasas de interés suben o no en Estados Unidos y que es esta entidad la que compensa los precios del petróleo para Colombia. De la misma manera juegan un papel importante los momentos de incertidumbre políticos o económicos a nivel mundial.



Santamaría subraya que lo que impacta al valor del peso es la entrada o salida de recursos de inversionistas de Portafolio. Además, asegura que si el peso se ha mantenido estable es porque el dólar se ha devaluado.



“Esto último se debe a la política monetaria de Estados Unidos, que han hecho que su moneda se devalúe. Para ellos es buen negocio porque beneficia su economía y exportaciones. Es una moneda tan fuerte que pueden tomar ese tipo de decisiones”, agrega Santamaría.



Franco por su parte, expone que cuando los flujos extranjeros deciden sacar del país esa parte especulativa, como está sucediendo ahora, el dólar queda al vaivén de los operadores locales como la banca.



Los analistas creen que si no fuera por todos estos factores y el peso siguiera todavía atado al precio del petróleo.