El IVA golpeó el consumo de los hogares más pobres

Un estudio realizado por Kantar Worldpanel reveló que las familias del estrato uno han reducido drásticamente su consumo de productos de cuidado personal y en bebidas y alimentos. Según la publicación, el choque de oferta que significó para los hogares de estrato uno el aumento en el IVA contemplado en la reforma tributaria, así como una percepción más pesimista frente al desarrollo de la economía local, llevó a que el consumo de productos de cuidado personal cayera 15% entre los pasados meses de enero y mayo. Del mismo modo cayó el consumo de los productos de la categoría de bebidas y alimentos en 6%.



Miguel de la Torre, director de nuevos negocios de la firma que realizó el estudio, señaló que dentro los productos de la canasta masiva que han evidenciado una reducción en su consumo en el estrato uno están gaseosas, jugos, refrescos en polvo, champú, cremas faciales, acondicionadores, fragancias, maquillaje, cremas para peinar y tintes principalmente.



“Cuando se analiza la canasta impactada por el efecto del IVA se identifican productos de segunda necesidad como cervezas, gaseosas, maltas, sopas y cremas, protección solar, fragancias y maquillaje, por ejemplo. Esos son los primeros de los que se desprende el consumidor, pues no necesita de ellos para vivir” indicó De la Torre.



En materia de alimentos indicó que “en la canasta que se mide se vio un impacto del IVA en un 23% de sus componentes, allí están las categorías de cuidado personal y bebidas. En el restante 77% que no se vio golpeado se encuentra la categoría de alimentos”.



Analistas consultados por Portafolio.co señalaron que las conclusiones del estudio van en línea con el efecto esperado del incremento del IVA. Daniel Velandia, director de investigaciones económicas de Credicorp Capital, explicó que “dejando claro que el aumento del IVA no afectó los alimentos, que son los productos de mayor peso en la canasta familiar, definitivamente cuando hay un incremento en precios generalizado en la economía las personas más afectadas son las personas de menores ingresos, porque el incremento, por pequeño que sea, hace que las personas tengan que recomponer su presupuesto y destinar más dinero para comprar productos muy necesarios, o por el contrario, para adquirir los productos que son necesarios pero más costosos dejen de consumir otros que no son de primera necesidad”.



TIENDAS DE DESCUENTO APROVECHAN LA TORMENTA PERFECTA



El estudio señaló que en medio de este contexto de aumentos de precios, las tiendas de descuentos se han posicionado como una opción para que los estratos bajos puedan mantener el consumo de algunos productos de gran demanda.



“Las tiendas de descuento están en la tormenta perfecta. Los hogares de estratos bajos y medio se han visto golpeados por el IVA, hoy son más cautos con el gasto por la preocupación que tienen frente a los incrementos en los precios. Esas tiendas de descuento ayudan a solventar esa preocupación, al ofrecer precios bajos y buenos niveles de calidad. Estas cadenas han estado abriendo en barrios populares y hacen que el estrato uno también acceda a comprar los productos ahí”, agregó De la Torre.