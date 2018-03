El Emisor espera el Brent a un promedio de US$60 por barril durante el 2018

Dadas las altas cotizaciones que registró el petróleo Brent durante los primeros días del año, el Emisor elevó a US$60, desde US$55, su estimación del precio promedio esperado para todo el 2018.



Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, sostuvo que “si bien el nuevo pronóstico supone que el aumento del precio internacional del petróleo observado recientemente es transitorio y que este debe corregirse en los próximos meses, el nivel al cual debe retornar es relativamente alto, comparado con lo que se pronosticaba antes y con lo que se observó en promedio en el 2017”.



Así mismo, en la presentación de su Informe de Inflación, el Emisor mantuvo su proyección de crecimiento de la economía, no obstante, incrementó el rango posible.



“Se prevé un crecimiento anual del PIB de 2,7% como cifra más probable, ahora contenido en un rango entre 1,7% y 3,7%. En el informe de septiembre dicho rango estaba entre 1,5% y 3,5%, lo que indicaba mayores riesgos a la baja”, señaló el informe.



De igual forma, el documentó detalló que “el nuevo rango es consistente con un avance significativo en 2017 del proceso de ajuste macroeconómico ante el choque a los términos de intercambio de años anteriores, gracias a lo cual la economía colombiana ganaría dinamismo paulatinamente en el 2018 y convergería hacia un crecimiento más cercano a lo que sería su ritmo de expansión potencial estimado por el equipo técnico”.



De igual manera, el Emisor no prevé mayores cambios en materia de inflación; como prevé, está esperando que los precios se incrementen al cierre del año, ligeramente más del 3% pero por debajo del 4%.



“En particular, para la inflación anual total al consumidor se proyecta un resultado superior al 3% pero inferior al 4,0% para finales de 2018, con cifras similares a lo largo de buena parte del año. Esto significa que el grueso del descenso que se espera en este indicador debería suceder a comienzos de este año”, dijo Echavarría.



Asimismo, agregó que hacia 2019, la inflación anual continuaría convergiendo a la meta del 3%. Para la inflación sin alimentos ni regulados las tendencias son similares, aunque sus valores serían siempre superiores a los de la inflación total”.