El Fiscal reabre el debate para nuevo peso colombiano

Un propuesta del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, consistente en cambiar el peso colombiano y dejar sin valor económico a las caletas y las fortunas de las organizaciones ilegales, abrió ayer un nuevo debate nacional.



(Lea: Los precios que manejaba Supercundi antes de ser intervenida)

El pronunciamiento fue hecho durante su intervención en la clausura del Congreso de Sostenibilidad Financiera, organizado por Asociación Bancaria de Colombia.



(Lea: Dueños de Supercundi y su fortuna en el extranjero)



De acuerdo con el jefe del ente de control, es indispensable crear un nuevo peso que circularía en Colombia y cuyo cambio en billetes y monedas no sumaría más de 800.000 millones de pesos. Para el Fiscal Martínez, este sería uno de los caminos para que las organizaciones criminales no puedan echarles mano a los dineros que tienen ocultos.



Portafolio conoció que el Gobierno está de acuerdo con la iniciativa.



Es más, en anteriores oportunidades ha tramitado ante el Congreso un proyecto similar, pero este no ha sido aprobado, debido a lo que cuesta su reemplazo, máximo cuando solo hasta hace poco se hizo el lanzamiento de los nuevos modelos de dinero efectivo, que incluyeron la denominación de $100.000 que no existía.



Por su parte, ayer el presidente de la Asobancaria, Santiago Castro, expresó su pleno acuerdo con la propuesta. “Yo le dije al fiscal, ¿dónde le firmo”?, indicó Castro, quien además recordó que la idea nació hace varios años en el mismo sector financiero, por iniciativa del expresidente del Banco Colpatria, Santiago Perdomo.



La idea es que los billetes tengan que ser cambiados. Obviamente, para esto necesitamos un proyecto de ley que debe ser acompañado por el Banco de la República. Sobre el rechazo en el Congreso, el presidente de Asobancaria dijo que ahora hay un elemento adicional a la eliminación de los tres ceros, sino que tendrá una implicación adicional, que es bloquear las caletas de los grupos criminales. Además, las personas tendrían que cambiar los billetes viejos por los nuevos y justificar en el momento en que se esté haciendo cambio de sumas mayores.



“Este es un debate que el país debe dar. Solo así podemos bloquear a los corruptos”.