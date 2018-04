El futuro de Urabá, tema de debate entre Duque y Vargas Lleras

Tres puertos en construcción, vías 4G que dejarán a Urabá a poco más de cuatro horas de Medellín y el proyecto de declarar a Turbo como distrito especial, lo cual traerá beneficios económicos y sociales para el municipio.



Esas son algunas de las transformaciones por las que está pasando Urabá, considerada como la mayor zona productora de banano para la exportación en Colombia.



Esta subregión antioqueña fue el tema central del foro ¿Hacia dónde va Urabá?, realizado ayer en la capital antioqueña por la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura. Participaron los candidatos a la Presidencia por el Centro Democrático, Iván Duque, y Germán Vargas Lleras, del movimiento ‘Mejor Vargas Lleras.



Hay que recordar que el sector bananero cuenta con 49.307 hectáreas sembradas de esta fruta y el 76% de la producción se exporta a Europa, generando 25.000 empleos directos y 75.000 indirectos, siendo el tercer producto de exportación, después del café y las flores. Igualmente, este es el quinto país exportador de banano del mundo.



“Queremos que la productividad bananera pase de las 2.300 cajas por hectárea y para eso hay que mejorar el distrito de riego, que será una de los más importantes proyectos de los próximos años”, manifestó Duque antes del debate, al tiempo que resaltó que el talento musical, gastronómico y deportivo de Urabá la hace óptima para la consolidación de la llamada ‘economía naranja’ o ‘economía creativa’.



A su turno, Vargas Lleras se quejó de que la Agencia Nacional de Tierras está “cometiendo muchos abusos” en temas de reclamación de tierras. Hay que recordar que esta zona del país fue una de las que mayor despojo y destierro tuvo en el territorio nacional.



“La propiedad privada es quizá el principal elemento de los pilares que he propuesto. Llevaré la próxima semana al Congreso la nueva Ley de Tierras, que espero se pueda debatir en el próximo gobierno”, reveló el exvicepresidente, quien recordó que Urabá puso un buen porcentaje de las víctimas que ha dejado la violencia en el país.



Por esta razón, desde siempre el tema de la seguridad ha sido prioritario para sus habitantes y en especial para los empresarios.



En ese ítem, al llegar su turno, Duque aseguró que sacaría al ‘Clan del Golfo’ de la subregión en cuatro años, si gana la Presidencia. “Desde el primer día hay que realizar consejos permanentes de seguridad y hay que propiciar la cooperación ciudadana con la fuerza pública para mejorar la inteligencia”, expresó.



Así mismo, afirmó que la sustitución de cultivos ilícitos debe ser obligatoria.



Vargas Lleras, por su parte, rechazó la propuesta de rebaja de 60% las penas a los delincuentes que según él, radicó la senadora uribista Paola Holguín como proyecto de ley. “Eso es reconocerles a las bandas criminales un estatus político. La peor receta es combatir al crimen con impunidad”, criticó.



Y la respuesta de Duque no se hizo esperar, al refutarle a su contendor que dicho proyecto es de sometimiento a la justicia, es decir, que los integrantes de esas organizaciones pagarían cárcel.



En cuanto al turismo, otro de los sectores que los planificadores han señalado con grandes posibilidades para que Urabá desarrolle su economía, Vargas Lleras propuso formular una política para que este sea una de las cinco actividades que se deben potenciar. “Requiere de infraestructura y de mayor promoción en el mundo, porque se invierte muy poco (90 millones de dólares). He propuesto dos excepciones en el estatuto tributario, uno en el sector agrícola y otro en el hotelero, que se puede extender a toda la estructura turística. Hay que crear el Ministerio del Turismo”, indicó el candidato, quien añadió que también se debe combatir la ‘parahotelería’.



Para Duque, el turismo no prosperará si no se le devuelve la seguridad a la región, y ese será el primer paso. Lo segundo, según él, será garantizar agua potable, por lo que volvió a sacar a colación el distrito de riego. “Se necesita inversión en infraestructura, pero que no sea depredadora, hay que preservar la arquitectura regional y la herencia costera del Urabá”, expresó el candidato del uribismo.



A ambos candidatos los miembros del auditorio les preguntaron cómo cumplir con sus promesas con la situación económica del país.



“Hay que eliminar el derroche (600.000 millones en publicidad) y hay que ahorrar el 5% por año en los gastos del Gobierno. Más ahorro y más crecimiento nos darán los recursos necesarios para cumplir con las propuestas”, propuso Duque.



“Tenemos 14 convenios de libre comercio suscritos y dos más sobre la mesa, pero hay que hacer un alto en el camino. Proponemos equiparar el impuesto de renta a un 30%. Cerca de 80 billones de pesos al año deja de recibir el fisco. Con un plan de formalización podríamos recuperar 20 billones en los dos primeros años”, sostuvo finalmente Vargas Lleras.