El gasto público será determinante para la recuperación de la economía

Aunque la economía solo creció 1,1% en los primeros tres meses del año, los analistas aún no encuentran motivos para revisar a la baja sus expectativas para el resto del año, principalmente porque se espera que el gasto público tenga un buen comportamiento por tratarse de un año preelectoral.



Al igual que el Gobierno Nacional, están confiados en que el flojo dato del primer trimestre será el peor del 2017, por lo tanto, en los periodos restantes el comportamiento de la economía será mejor.



Daniel Velandia, jefe de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital, confía en que al cierre del año el aumento del PIB será del 2,1%, tal como se estimó a comienzos del año. “Lo que pasó en la primera parte del año es consistente con lo que se evidenció a final del pasado, con un fuerte aumento de las ventas, que por temor al aumento del IVA anticiparon compras”, indicó Velandia.



No obstante, Guillermo Botero, presidente de Fenalco, no está tan convencido de que esa sea la explicación al mal desempeño del comercio. “Ese impacto se pudo haber sentido en enero y febrero, pero no en todo el trimestre, los comerciantes acostumbran a tener inventarios hasta 60 días; ese impacto pudo ser parcial pero ya está superado”, explicó el dirigente gremial.



Juan Téllez, encargado de las investigaciones económicas en el BBVA, sostuvo que el PIB estuvo en línea con lo esperado, y coincide con Velandia en que se recuperará en los próximos trimestres. “La próxima semana cuando sepamos cómo estuvo el PIB de demanda veremos como está el consumo y la inversión, el cual esperamos que muestre mejores señales porque es ahí donde podríamos ver el espacio para un desempeño más destacado en lo que resta del año”, aseguró Téllez.



Incluso, Daniel Velandia ve en los datos de importaciones de bienes de capital señales de que tanto el consumo como la inversión mejorarán en los próximos periodos, con lo cual la economía lograría alcanzar mínimo el 2% que espera el Gobierno.



“Además hay datos recientes que son positivos. La confianza al consumidor permanece en negativo, pero ha subido 17 puntos en tres meses y es muy importante lo de la importación de bienes de capital, eso es crucial para sectores como el de la agricultura, e industria; son indicadores de inversión y es posible que veamos mejoras en ese aspecto”, añadió Velandia.



De nuevo, Téllez coincide y manifiesta que “Ahí hay datos interesantes que muestran alguna expectativa positiva, la gente ya está importando y eso puede ser una señal de que esperan una mejora en la demanda”.



Con respecto a las posibilidades que tiene la agricultura de seguir reportando las tasas de crecimiento que registró, Téllez manifestó que “le deben quedar un par de periodos buenos, porque el año pasado fue muy débil”.



Velandia, por parte, complementó diciendo que “Las importaciones de bienes de capital están creciendo muy fuerte y permiten prever que este sector será motor del alza, aunque que el clima siempre será una incógnita. Pero la explicación de ese comportamiento está en que el primer trimestre del 2016 era la etapa de madurez del fenómeno de El Niño y ese fue el más fuerte de muchos años; con un clima más favorable, el incremento fue superior”.



Sin embargo, Botero piensa que el “agro si bien fue destacado, está muy focalizado en algunos productos, entonces hay que hacer el análisis, pero la verdad no se trata solo del comercio lo que jalona la baja el PIB, sino que hay más sectores”.



EL MAYOR CRECIMIENTO EN 17 AÑOS



Para el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, el acuerdo de paz ha sido fundamental para que los campesinos colombianos tengan más facilidades para sembrar, sin las preocupaciones que les generaba el conflicto armado, y por ello, el 7,7% registrado en el primer trimestre.



“Hay un incremento importante en la importación de productos agropecuarios, principalmente pesticidas, fertilizantes y semillas, es decir, en los insumos para los cultivos”, indicó Iragorri.



Además, resaltó la importación de maquinaria, lo cual señaló ha sido una de las grandes apuestas del Ministerio para poder tecnificar la productividad del campo colombiano, lo cual ayudará a sustituir algunas de las importaciones del país. Resaltó el comportamien- to de productos distintos a los tradicionales.