El gremio bananero espera superar las 100 millones de cajas exportadas en el 2018

Con la meta puesta en seguir posicionando el banano colombiano en la Unión Europea y Estados Unidos, Augura, la Asociación de Bananeros de Colombia, apunta a que este año podrían superarse las 100 millones de cajas exportadas.



Juan Camilo Restrepo, presidente de este gremio, aseguró también que hay falencias en la productividad nacional y que el objetivo es sobrepasar las 2.200 cajas por hectárea, que es una cifra baja frente a lo realizado por Ecuador y algunos países de Centroamérica como Costa Rica y Guatemala.



¿Qué balance hacen de las exportaciones del año pasado?



El 2017 terminó con 97,8 millones de cajas, que equivalen a US$850 millones, y un aumento de US$4,4 millones si comparamos el 2016 con el año pasado. También se aumentó un 3,8% el área de cultivos de banano, especialmente en el departamento de Magdalena. Uno podría decir que hay un sector que de pronto mejoró en cajas, pero lo que también hay que señalar es que el contexto mundial y los obstáculos internos y externos de la agroindustria, no solo se mantienen, sino que aumentaron.



Seguimos teniendo dificultades en temas de productividad si nos comparamos con otros países de Centroamérica y Ecuador, donde la hectárea exportada por año es mucho mejor que la nacional, entiéndase Colombia con Urabá, Magdalena y La Guajira.



Uno podría decir que el 2017 se mantuvo en lo que fue la producción y nos preparamos para 2018 a superar esos retos que acabo de mencionar, especialmente en la productividad.



¿Cuál es el objetivo en cajas exportadas para este año?



Esperamos superar las 100 millones de cajas exportadas, que en valor va a depender mucho de la tasa de cambio, pero calculamos que sean más de US$930 millones. Para ello, tenemos que mejorar la productividad, trabajar más con Cenibanano -nuestro centro de investigación-, y fortalecer las relaciones laborales con nuestra base sindical. Asimismo, continuar con los planes de tejido social y los proyectos que protegen el medio ambiente.



En el Magdalena nos alistamos a consolidar el proyecto de riego intrapredial, para más de 150 predios, que sin duda alguna, va a ayudar a dar eficiencia y a mejorar en productividad.



Este año también nos alistamos a diseñar una hoja de ruta, no solo como regiones, sino como sector para que el próximo presidente entienda que tiene en el sector bananero un aliado, un interlocutor y un actor de carácter propositivo.



Este año vamos a realizar el Congreso Técnico Bananero en agosto, donde se van a compartir diversas experiencias, no solo nacionales sino también internacionales, para mejorar lo que es la actividad bananera. También esperamos que en Urabá, el grupo EPM entregue los resultados del estudio de lo que sería un distrito de adecuación de tierra, como lo ha venido anunciando el presidente Santos, para adecuar 70.000 hectáreas en esta región, ya sea para banano, piña, cacao, plátano, etc. Eso nos ayudarían a diversificar la zona de Urabá.



¿Cómo estamos en producción frente a países como Ecuador y Costa Rica?



Debemos superar las 2.200 cajas por hectárea y esa es la meta. Del lado de Centroamérica, hay países que superan las 3.000 cajas por hectárea, o sea, que nosotros como sector bananero tenemos serias dificultades y unos riesgos que tenemos que enfrentar. La gente dirá que sumamos importantes millones de dólares, pero no saben que se han incrementado los costos en la producción, que estamos en un mercado mundial donde hay sobreoferta bananera y que nos están compitiendo, no solamente vía tasa de cambio, sino también vía productividad.



¿Cuáles son los principales destinos de exportación del banano colombiano?



Lo importante es que se siguen consolidando las ventas hacia la Unión Europea, que representa el 76%, y luego Estados Unidos con 16%. Es vital lo de la UE porque nuestro banano respeta los derechos laborales, la libre asociación y, además, está en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible, donde está la protección y defensa del medio ambiente. En eso marcamos la diferencia con otros productores a nivel mundial. Hay también unos países emergentes a los cuales llegamos, pero es una producción baja la que se exporta a estos.



¿Qué mercados nuevos podrían sumarse?



Queremos seguir consolidando mucho más el tema de la UE y EE. UU., siempre y cuando doblemos y mejoremos la producción. Tenemos que hacer un gran trabajo para que la UE nos siga comprando más y que seamos más productivos, porque es una relación de doble vía. Ellos nos quieren comprar banano colombiano, pero no hemos mejorado la productividad. El principal consumidor en ese bloque económico son los Países Bajos, porque es donde más se distribuye el banano colombiano.



Vale destacar que el sector bananero es del agro el que mejor paga y que es más estable, frente a la mano de obra y al trabajador del campesinado.



Cuando entre en funcionamiento Puerto Antioquia, ¿cómo se podrían dinamizar las exportaciones de banano?



Es convertir un sueño en realidad. Por supuesto nos hace más competitivos, más eficientes y nos obliga a estar con todos los estándares internacionales de comercio exterior. Estamos en esa transformación, pero para consolidar el paso a contenedores refrigerados, por ejemplo, se debe mejorar la logística.



Ya se han visto bienes innovadores a partir del banano, ¿cómo estamos frente a la venta internacional de esta diversificación de producto?



Estamos concentrados en el tema de productividad y todos los días mejorar nuestra calidad y presencia. Todavía no hemos incursionado en el tema de la diversificación. A nivel interno, tenemos algunas empresas que ya están transformando el banano para el tema de harina de banano, también se hace una transformación en chips, en platanitos, bananos maduros, entre otros productos.





