En riesgo US$226 millones en exportaciones metalúrgicas a Estados Unidos

El anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel global de 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio puso en alerta a sus principales socios comerciales. A esto se suma que este viernes un funcionario de la Casa Blanca que pidió el anonimato reveló que "lo anunciado por el presidente son aranceles generales, sin excluir a ningún país".



Si bien el funcionario afirmó que "habrá un proceso de excepciones no en términos de países, sino de posibles situaciones que puedan surgir", estas medidas significan un alto riesgo para la industria metalúrgica colombiana.



EL IMPACTO EN COLOMBIA



Colombia exportó el año pasado a Estados Unidos 33,6 millones de dólares en aceros de toda la clase. También le vendió 41,8 millones de dólares en tubería y otros productos del capítulo 73 del arancel y 151,3 millones de dólares en aluminio, de acuerdo con cifras de la Cámara Fedemetal de la Andi.



“Si la medida llega a cobijar el capítulo del acero, de los tubos y el aluminio, para Colombia el impacto sería de 226,7 millones de dólares, que para la industria colombiana de metales es una suma muy significativa”, afirmó Juan Manuel Lesmes, director del organismo.



En diálogo con Portafolio.co, Lesmes se mostró preocupado por el efecto que podrían tener estas medidas.



“Se perdería un mercado muy importante para la industria. Ha sido difícil ganar mercado en exportaciones de valor agregados (industriales) y más lo ha sido conquistar mercados como el estadounidense en industrias como el de la metalmecánica”, agregó.



Sin embargo, el costo de las exportaciones en riesgo no sería el mayor peligro.



“El segundo impacto, quizá más fuerte que el primero, es que con un país como China, que produce más de 700 millones de toneladas de acero al año, si llegan a perder el mercado de Estados Unidos, probablemente ellos van a feriar ese acero en el resto del mundo y podemos estar en peligro de una invasión masiva esos productos. Eso sí afectaría realmente a la industria colombiana”, indicó Lesmes.



CONTRAMEDIDAS



Estas medidas anunciadas por el presidente estadounidense se habrían tomado bajo el argumento de la protección a la seguridad nacional, lo que cambiaría el entorno normativo para su aplicación.



“Todas las medidas comerciales se habían tomado antes a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), como las salvaguardias y demás, pero al tomarlas por la Constitución argumentando razones de seguridad nacional, deja de ser un tema de comercio y no se toma bajo las reglas de la OMC”, dijo Lesmes en este sentido.



Ante este escenario, la industria metalúrgica colombiana le pide al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que analice bien el tema y anuncie medidas dirigidas a la protección del sector.



“La OMC maneja instrumentos como el ‘de minimis’, que protege de este tipo de medidas restrictivas a países cuya participación sea mínima dentro de las importaciones del producto objeto del arancel. Si el porcentaje de participación en ese mercado es menor a 5% en el caso de países en desarrollo, esos países quedan excluidos de la medida”, afirmó el director de la Cámara Fedemetal.



De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, las exportaciones colombianas de acero, aluminio y de productos hechos de estos materiales representan menos del 0,7% de las importaciones hechas por Estados Unidos. Son de 0,15% para el acero y sus productos y de 0,68% para el aluminio y sus productos.





