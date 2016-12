La Junta Directiva del Banco de la República designó este lunes 12 de diciembre a Juan José Echavarría Soto como Gerente General en reemplazo del doctor José Darío Uribe Escobar, para el período de cuatro años que inicia el 4 de enero de 2017.



Juan José Echavarría es Ingeniero de la Escuela de Minas de Medellín. Tiene Maestría en Economía de la Universidad de Boston y Doctorado en Economía de la Universidad de Oxford.

Así fue el anuncio de la Junta del Banco Central sobre la designación de Juan José Echavarría como gerente del Emisor.

Se ha desempeñado en diversos cargos del sector público y privado, entre otros,

Codirector de la Junta Directiva del Banco de la República, Director Ejecutivo de

Fedesarrollo y Viceministro de Comercio Exterior.



Tras su designación, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, felicitó al nuevo gerente del Emisor y destacó su amplia experiencia en el sector público y privado.



"El perfil del doctor Juan José Echavarría, es una sumatoria de aspectos que tienen que ver con la experiencia, con la capacidad de gestión, con el conocimiento de los temas técnicos, la capacidad de trabajo en equipo y sobre todo, la capacidad de comunicar las decisiones de política monetaria”, dijo el funcionario.



El Jefe de la cartera de Hacienda además destacó y agradeció la labor desarrollada por parte del gerente saliente José Darío Uribe Escobar y su legado en la economía colombiana.



“El trabajo de él y el de su antecesor el doctor Miguel Urrutia nos han dado y nos han trazado el perfil y aquí tratamos de acertar en mantener esta tradición para poder seguir contando con una institución tan importante como el Banco de la República orientando el manejo de la política monetaria de nuestro país”, exaltó Cárdenas.



Juan José Echavarría es Ingeniero de la Escuela de Minas de Medellín. Archivo particular

Finalmente, el Ministro de Hacienda resaltó que una de las características de esta elección es la garantía en asegurar la independencia de las decisiones del Emisor.



“El doctor Echavarría ha hecho una larga carrera, entre otras actividades aquí en la propia Junta Directiva del Banco de la República y en Fedesarrollo, dos entidades que se caracterizan por tener un sello particular de independencia y autonomía, así que podrá jugar ese papel con toda la competencia y con lujo de detalles”, concluyó.

¿QUIÉN ES JUAN JOSÉ ECHAVARRÍA?



Juan José Echavarría Soto es licenciado en ingeniería administrativa por la Escuela de Minas de la Universidad Nacional, en la capital antioqueña.



Su preparación académica incluye un doctorado en economía en la Universidad de Oxford en Reino Unido y un máster en economía por la Universidad de Boston. También fue declarado ‘estudiante especial’ del programa ‘Business-Economics’ de la Universidad de Harvard.



Ha sido un destacado catedrático universitario: “Destaco de mi trayectoria profesional los maravillosos alumnos que he tenido. En total unos mil. Haber sido decano de economía de la Universidad Nacional, una muy buena experiencia en mi vida profesional, al igual que los magníficos alumnos que tuve en Los Andes”, explicó en una ocasión quien ya fue codirector del Banco de la República.



Su larga trayectoria en la docencia es de más de 38 años. Ha sido profesor de cátedra en la facultad de economía de la Universidad de los Andes, Javeriana y Externado, y en el posgrado de desarrollo económico de la Universidad de Oxford.



“Aunque soy ingeniero, un día pensé que era una maravilla estudiar la economía, hace ya como 40 años”, sostiene Echavarría, quien hace un año recibió el Premio Portafolio a Mejor Docente Universitario, en Bogotá.



Entre sus publicaciones especializadas se destacan las siguientes: Hacia un Arancel Menos Disperso en Colombia, Impacto del Crédito Agrícola en Colombia, Informe de la Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura, ‘The Impact of Different Types of Foreign Exchange Intervention: An Event Study Approach’ y ‘Great Expectations? Evidence from Colombia’s Exchange Rate Survey’.



Recientemente, el pasado 14 de septiembre, fue designado como representante de los accionistas minoristas en la junta directiva de Ecopetrol.