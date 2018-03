‘El nuevo Gobierno debería instaurar un Consejo Fiscal’

Las elecciones presidenciales se aproximan y los candidatos comienzan a impulsar sus propuestas. Roberto Junguito, exministro de Hacienda y actual integrante de la Comisión de Gasto e Inversiones Públicas les pide, no solo que estudien bien las recomendaciones que esta hizo sino, además, mantener la independencia de las autoridades económicas.



Es por ello que durante el seminario macroeconómico de Anif y Fedesarrollo, manifestó que entre sus peticiones a quien salga electo está la creación de un Consejo Fiscal independiente. Explica el exministro que esta entidad operaría de una forma similar a como lo hace la junta directiva del Emisor. “Así como hay una junta directiva del Banco de la República independiente, muchos países del mundo tienen un Consejo Fiscal, con personas separadas del ámbito político, muy técnicas, para que analicen y cuantifiquen los costos de iniciativas de gasto contenidas en los proyectos de ley y las decisiones en estudio de las cortes y los jueces, y dé cuenta de ello a la sociedad”.



La temporada electoral ha servido, entre otras, para que los interesados en llegar a la presidencia promuevan ideas referentes a la reducción de impuestos en el país, a lo cual Junguito sostuvo que “quizá el Consejo Fiscal estaría ladrando y diciendo, las rebajas de impuestos que están proponiendo todos estos candidatos son inviables, pero esta es una de las recomendaciones importantes”. Del mismo modo, el integrante de la Comisión de Gasto explicó que entre las funciones del Consejo Fiscal estaría la de “hacer un juicio y seguimiento crítico del Marco Fiscal de Mediano Plazo y de la política fiscal y presupuestal. Incluso, la Comisión recomienda estudiar la posibilidad de que este consejo sirva como secretaría técnica del Comité de Regla Fiscal”.



Explicó Junguito que según la literatura económica, los consejos fiscales, al convertirse en la principal fuente de información sobre la calidad de la política fiscal, permiten el montaje de un buen sistema democrático de rendición de cuentas.



Sin embargo, las recomendaciones de Junguito, y de la Comisión, no se limitaron al tema fiscal. De acuerdo con el exministro, en el país se requieren reformas importantes que deberán ser tramitadas por el próximo Gobierno para poder garantizar mejores tasas de crecimiento.



“Para los candidatos el reto es ver cómo conseguir tasas de crecimiento más altas sostenibles en el mediano y largo plazo. Ellos están hablando de que es fácil conseguir un PIB del 5% o 6% y yo creo que debemos mostrar las dificultades que existen para alcanzar ese objetivo. Por eso creo que es muy importante que se requieran reformas a la productividad total de factores”, dijo.



En ese orden de ideas, el miembro de la Comisión de Gasto enunció algunos de los sectores que podrían contribuir en encadenar mejores tasas de crecimiento. “El sector agropecuario y la agroindustria, pero el reto político es cómo adoptar una política de tierras amigable con el desarrollo agroindustrial de la altillanura. Esto combinado con el proceso de paz y el punto cuarto de la agenda sobre la redistribución de tierras”.



Igualmente, se refirió a los requerimientos que tiene la industria manufacturera. “El crecimiento ha sido negativo, y empieza a repuntar, pero cómo convertirlo en motor de desarrollo. Hay preocupación porque las edificaciones están caídas y creo que las 4G están aumentando y van a tener un impacto bastante importante”.



Añadió que el país debe propender por mantener una buena tasa de inversión que mantenga el ritmo de crecimiento de la inversión extranjera directa. “Esto va a depender de cuáles son los planteamientos económicos de los candidatos y que se siga dando la confianza de que Colombia va a manejar una política macroeconómica estable”, sostuvo Junguito.



NO JUGAR CON EL BANCO DE LA REPÚBLICA



Durante su intervención, el exministro resaltó el rol “fundamental que juega el Banco de la República en el manejo monetario y cambiario”. Exaltó la importancia que ha tenido su independencia desde el momento de su creación, así como el manejo de la política monetaria con el esquema de inflación objetivo, y de la tasa de cambio flexible.



“Me parece importante convencer a los candidatos de no jugar con el Banco de la República, pues es el principal activo que tiene Colombia de tranquilidad, no solo para el manejo de la política monetaria, sino también, para la estabilidad del sector financiero. Es la institución que más miran los mercados internacionales para dales confianza”, dijo Junguito.



Finalmente, el exministro concluyó con que “hemos tenido gobiernos, ministros, que han querido quitarle la autonomía del mandato cambiario, y ha habido presidentes que han querido interferir con el manejo de las tasas de interés. La importancia para los candidatos y sus equipos económicos es que se debe mantener esa autonomía”.





