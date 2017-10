El nuevo método para hacer pronósticos económicos más efectivos

Los economistas tienen fama de ser malos para los pronósticos de crecimiento. Una nueva técnica podría ayudarlos a mejorar un poco.



Cuando se evalúa el potencial de un país para mejorar, los economistas suelen mirar a las medidas agregadas como la educación, la inversión o la deuda nacional. Y sin embargo, esto no ha funcionado particularmente bien: la economía china, por ejemplo, ha seguido creciendo a ritmo rápido, aunque ellos vienen prediciendo una desaceleración desde hace casi 30 años.



Una naciente línea de investigación señala lo que los economistas pueden estar subvalorando la importancia de las capacidades tecnológicas e industriales de un país. La investigación enfoca la "aptitud económica", una medida que busca captar la gama y sofisticación de los bienes que produce un país.



Hace dos años, por ejemplo, sugirió que China seguiría creciendo en vez de sucumbir a un muy vaticinado "aterrizaje brusco" -un pronóstico que demostró ser correcto.



Nuevas investigaciones han demostrado que la técnica de la "aptitud" supera sistemáticamente los métodos habituales, a pesar de requerir mucho menos datos. Esto ha ayudado a atraer el interés del Fondo Monetario Internacional y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, señalando lo que podría ser un cambio importante en la perspectiva.



En vez de alentar a los países a enfocarse en aquellas áreas donde tienen una ventaja comparativa, los economistas podrían empezar a ver a una economía más como un ecosistema viviente cuya resiliencia dependería de su diversidad.



Entonces, ¿Cómo puede medirse la "aptitud"? Partiendo de una investigación anterior, el físico Luciano Pietronero y sus colegas la estiman asignándole un valor a cada una de las exportaciones de un país y sumándolos todos.



Cuanto más diferentes las cosas que un país produce, y cuanto más complejas sean esas cosas, mayor su aptitud -y una indicación de la complejidad de un producto es cuan escasos son los países que lo hacen con éxito-.



Los países avanzados como Alemania y Estados Unidos, por ejemplo, producen casi todo, desde cereales para el desayuno hasta supercomputadoras. Los países menos aptos suelen hacer menos cosas, más simples.



Desde un punto de vista empírico, la aptitud suele estar correlacionada con medidas de riqueza como el producto interno bruto per cápita, pero las desviaciones incluyen información oculta que puede usarse para hacer pronósticos.



Si un país es más pobre en función del PIB de lo que sugiere su puntaje de aptitud, podría esperarse que pronto se vuelva más rico. Esto demostró ser verdad en especial para países relativamente avanzados que se han vuelto capaces de producir muchos productos sofisticados: la capacidad aparece en la medida de aptitud incluso antes de afectar el PIB.



China, Vietnam e India, por ejemplo, parecen todos ellos en vías de crecer. La medida de aptitud también ayuda a diferenciar entre países que de otro modo parecerían similares.

Tomemos el caso de los BRIC: Brasil, Rusia, India y China. Ya en 2005, cuatro años antes de que Goldman Sachs iniciara su fondo BRIC con la premisa de que los cuatro países dominarían el crecimiento global en las siguientes décadas, la medida de aptitud habría sugerido que los dos primeros se encaminaban a problemas. (Por supuesto, Goldman no podría haber sabido eso: la medida no existió hasta el 2012).



Goldman cerró el fondo en 2015 después de sufrir constantes pérdidas vinculadas directamente con el pobre desempeño de Brasil y Rusia.



Pietronero y sus colegas están ahora ampliando el método de manera de incluir la "aptitud agregada" -la diferencia de puntaje entre las exportaciones de un país y sus importaciones-.



Aquí también, China se destaca: su aptitud agregada se clasifica entre las más altas del mundo. Hace solo una década, todavía estaba muy detrás de países como Alemania y EE.UU.



Por lo tanto, buscar puras correlaciones entre docenas de datos podría no ser la mejor manera de predecir el crecimiento. La calidad y variedad de lo que hace un país, no importa cómo logre hacerlo, parece tener más peso.



Las economías, como los ecosistemas, prosperan con la diversidad.