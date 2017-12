El nuevo Runt quedará listo en 2018

Antes de terminar el Gobierno, el Ministerio de Transporte dejará lista la estructuración de la nueva concesión del Registro Único de Nacional Tránsito (Runt), a sabiendas que la actual se termina en el 2019.



De este modo, en el primer semestre se preparará el contrato y a final de año espera estar adjudicado. Esta es la esperanza de Alejandro Maya, viceministro de Transporte, quien aseguró que la idea es buscar nuevos desarrollos tecnológicos que se incluyan en la concesión, y no que sea un solo registro.



“Este es quizá el reto más grande que tenemos en el Ministerio para el próximo año y en el remate del Gobierno, pero estamos confiados en que lograremos dejar listo el proyecto”, aseguró el Viceministro.



Asimismo, resaltó que su cartera alista otras normativas de cara a lo que resta del año y para el 2018, entre las que se encuentran la reglamentación de las nuevas reglas para expedir licencias de conducción y los ajustes a las fotomultas, “que ya está prácticamente lista y esperamos publicarla pronto para cumplir con los plazos que dicta la ley”, aseguró.



En cuanto a los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), con los que funcionará el nuevo sistema de ‘pases’ de conducción, aseguró que por los cambios en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no se ha expedido una normativa clave.



“Si bien no es posible implementar los Cale si no se tienen las definiciones de procedimientos, estamos confiados y pretendemos que una vez llegue el nuevo director de la ANSV, se continúe inmediatamente con el desarrollo de esta política”, destacó.



De otro lado, confirmó que esta semana se emitirá la resolución de bases gravables para liquidar los impuestos de rodamiento, y se está trabajando para reglamentar el recaudo de los sistemas masivos.



TRANVÍA DE LA 80, SIN ESTRUCTURACIÓN



A la polémica que suscitó esta semana en Medellín, porque la Alcaldía decía que no se les habían girado recursos para construir el tranvía de la carrera 80, el Viceministro aseguró que no está lista la estructuración del proyecto y, sin esto, no se puede tramitar el Confis ni el Conpes.



“Conocemos el proyecto y es estratégico en nuestra concepción, pero no se puede expedir nada sin tener la estructuración financiera y técnica listas. No se han radicado ninguna propuesta, con lo cual invito a la Alcaldía a que radique la totalidad del proyecto, porque tiene beneficios enormes”, aseguró.



Estamos poniendo el acelerador con responsabilidad para dejar listas todas los procesos, que son tan importantes para la seguridad vial y la tranquilidad del sector; pronto conoceremos más cosas”, concluyó Maya.