El peso colombiano es el más revaluado del mundo este año

La moneda colombiana se convirtió en la más valorizada del mundo en lo que va del presente año (ver gráfico). De acuerdo con las cifras de Bloomberg, el peso se ha revaluado 9,94%, al caer de $2.984 el 2 de enero pasado a $2.716,88 (última negociación de ayer). La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para hoy es de $2.733,24.



El descenso del valor de la moneda estadounidense registrado en las últimas semanas obedece principalmente al aumento de los precios del petróleo generado por la tensión mundial ante la guerra civil de Siria. Expertos aseguran que mientras esta situación continúe, las cotizaciones del crudo conservarán su tendencia al alza, debido al impacto que Oriente Medio tiene en el mercado petrolero. Eso significa que, para el caso de Colombia, es posible que el dólar se mantenga alejado del nivel sicológico de los $3.000.



Para el país, el balance entre la revaluación y el incremento de los precios del petróleo trae consecuencias positivas y negativas.



Al cierre de la jornada de ayer, Bloomberg reveló el escalafón de las monedas más revaluadas entre las naciones emergentes, el cual es liderado por el peso colombiano, seguido del peso mexicano (7,89%), el baht tailandés (4,55%), el ringgit malayo (4,44%) y la corona checa (3,94%).



EFECTO VARIADO



El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo en las últimas horas que los incrementos en los precios del petróleo genera más ingresos de divisas, pero seguramente mantendrán el peso, frente al dólar “en unos niveles de mayor revaluación de lo que pensábamos. Eso nos ahorra en materia del pago de intereses de la deuda externa, pero también hace que el ingreso por aranceles sea menor, o sea que para las finanzas públicas de este año la diferencia puede ser mínima”.



El funcionario indicó que el efecto del aumento de los precios del petróleo “hace es que le mejoren mucho las perspectivas fiscales al próximo gobierno, porque con un precio del crudo a 70 dólares el barril estamos hablando de más utilidades del sector petrolero este año y más ingresos fiscales en el 2019, o sea que el panorama fiscal se despeja y recibe ingresos adicionales”.



Cárdenas señaló además que, las mayores exportaciones, las cuales han venido creciendo, “nos van a ayudar a reducir más rápidamente el déficit externo, que ya estábamos viendo en niveles manejables, pero incluso podrían resultar menores a los proyectados inicialmente”.



Según sus cuentas, “el déficit de la cuenta corriente se está proyectando hoy en 2,9 % del PIB, que es menor al que teníamos antes del inicio de la caída de los precios del petróleo, en el 2014. Los beneficios son de unos $400.000 millones al año por cada dólar que suba el precio del petróleo”.



El Ministro dijo que “esta es una buena noticia porque hicimos proyección de petróleo a 55 dólares por barril este año y el promedio ya va en 67 dólares por barril. Esa diferencia de 12 dólares se va a traducir en más ingresos fiscales para la próxima administración; el nuevo gobierno recibirá mejores condiciones fiscales, porque puede esperar para el 2019 el retorno asociado a los mejores precios del 2018.



En un trino, Cárdenas reiteró que el precio promedio del barril de petróleo este año ya ronda los 67 dólares, y esto indica que: 1. El déficit externo será inferior a 3% del PIB en el 2018. 2. El petróleo aportará mayores ingresos fiscales en 2019 vs. 2018, y 3. La tasa de cambio promedio 2018 estará por debajo de lo proyectado ($3.050).



De otro lado, la revaluación del peso no les cae nada bien a los exportadores de productos y servicios, quienes obtienen menos recursos en moneda nacional por los mismos productos que despachan al exterior. Tampoco les va bien a los colombianos que reciben remesas de sus familiares que viven en el exterior.



Así mismo, el sector turístico, que es exportador neto de servicios, se ve perjudicado con la caída del precio del dólar, pues aumenta el costo para los visitantes foráneos.



LOS FACTORES



El principal determinante para el comportamiento del mercado cambiario colombiano es el petróleo, que ayer subió a máximos que no se veían desde el 2014, pues el crudo en la referencia Brent cerró en 72 dólares por barril.



“El precio del petróleo ha estado sobre los 70 dólares por tensiones geopolíticas que pueden afectar la oferta, pero no es sostenible en esos niveles”, dijo Camilo Durán, analista de macroeconomía en Credicorp Capital. Añadió que la expectativa es que el dólar vuelva a subir y al cierre del año esté entre los $2.850 y los $2.900.



Con estos niveles de precio de petróleo hay expectativa de reducir el déficit de cuenta corriente y en parte eso va a aliviar la presión sobre las calificadoras de riesgo, explicó Camilo Silva, gerente de Valora Analitik.



Otro de los factores de coyuntura que ha incidido es que se han alivianado un poco las tensiones sobre una guerra comercial entre Estados Unidos y China, luego de que el presidente Xi Jinping se mostrara más dispuesto a abrir el mercado asiático. “Esta vez, la inflación en Estados Unidos y las minutas de la Reserva Federal no impactaron mucho al dólar”, explicó Durán.



Julián Cárdenas, analista senior en la AFP Protección, señala que “después de los movimientos tan fuertes, podríamos ver un rebote en el precio del dólar, pero sería más por razones técnicas de inversionistas que le apostaron al peso y que quieren tomarse un respiro, no por el hecho de que en el país se estén deteriorando los fundamentales”.



Silva explica que otro tema local es que se ha disipado el riesgo que la temporada electoral estaba generando en los activos. De la misma manera, otros analistas señalan que la percepción de riesgo país de Colombia también ha bajado. De hecho, el CDS del país a 10 años está en 176 puntos, con lo cual quedó muy cerca del mínimo de este año.