El precio del euro ha subido 366 pesos en lo que va de 2017

La fuerte volatilidad que ha tenido el dólar en las últimas semanas ha hecho perder de vista un poco la gran escalada que ha tenido el precio del euro en el mercado colombiano, en lo corrido de este año.



Para dar una idea, esa divisa ha subido 11,5 por ciento en lo que va del 2017. Mientras que su cotización al cierre del 2016 estaba en 3.164 pesos, hoy está en 3.531 pesos, es decir, una diferencia de 367 pesos.



En cambio, entre el precio con el que el dólar comenzó este año (3.000 pesos cerrados) y la TRM de hoy (2.997 pesos), hay apenas 3 pesos. De todas maneras, no se puede desconocer que el billete verde se ha movido en un rango de 2.837 y 3.092 pesos.



Visto de otra manera, al término de diciembre había una diferencia de 164 pesos entre el euro y el dólar. Hoy, esa brecha es de 534 pesos.



Esto es, sin duda, una buena noticia para quienes reciben remesas de sus familiares que trabajan en Europa. Aunque Estados Unidos es el principal emisor, no hay que olvidar que el segundo lugar lo tiene España, y que, junto a otras seis naciones de la Unión Europea, representan el 20 por ciento de los recursos que entran a Colombia por este concepto.



En cambio, quienes viajan de turismo a los países de esa región, ya no tienen que incurrir en los costos de la visa, pero sí tienen que destinar más dinero para cubrir todos sus gastos.



En cuanto a las empresas, hay también dos ópticas. Las firmas europeas que invierten en Colombia sienten que el dinero que traen rinde más, pero cuando convierten a euros lo que ganan por su operación aquí, reciben mucho menos. Igualmente, las firmas que exportan a Europa tienen ahora más ingresos, aunque las que necesitan productos de esa parte del mundo los están pagando más caros.



LA CULPA ES DEL DÓLAR



Vale la pena recordar que en Colombia, el mercado cambiario es exclusivamente para el dólar, de manera que no hay una tasa de cambio directa entre el peso y el euro.

Es decir, que primero debe hacerse la conversión de euros a dólares, y luego a pesos. En ambas conversiones, la moneda nacional se ve afectada, y nada puede hacer frente a todo lo que está pasando en el exterior.



Por un lado, América Latina está menos atractiva para recibir inversión. Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital en Colombia, explicó que “hasta junio, se veía un mayor apetito por invertir en los mercados desarrollados más que en los emergentes.

Así, muchos flujos de recursos se están yendo a comprar euros, pues se ven mejores expectativas de crecimiento en Europa, mientras que el optimismo frente a Estados Unidos se está reduciendo”.



Esto, sin contar con el tema político. Camilo Silva Jaramillo, de Valora Inversiones, señaló que el euro se ha fortalecido porque hace unos meses había mucho nerviosismo en Europa, por cuenta del ‘Brexit’ y de las elecciones en Francia. “Pero al ganar Emmanuel Macron, los mercados se tranquilizaron, y el Brexit no ha sido la catástrofe. Pero además, los inversionistas se han puesto más nerviosos de tener su dinero tan atado en dólares y a Trump, que ha demostrado que no tiene control político en el Congreso de EE. UU.”.



Igualmente, mientras que hay la sensación de que en Estados Unidos no se puede subir mucho más la tasa de interés, en Europa hay señales de que los intereses podrían empezar a subir, incluso más que en Estados Unidos, señaló Felipe Campos, gerente de Estrategia e Investigaciones en Alianza Valores.



En esto coincidió Juan David Ballén, director de Investigaciones Económicas de la firma comisionista Casa de Bolsa, al señalar que habrá que esperar a septiembre para conocer más detalles de lo que haga el Banco Central Europeo. A esto, añadió que el dólar se ha fortalecido frente al peso colombiano, por cuenta de la debilidad en los precios del petróleo.



