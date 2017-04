‘El proteccionismo de Estados Unidos no tendrá un impacto directo en Colombia’

El giro hacia el proteccionismo que está protagonizando Donald Trump desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos ha sido uno de los principales motivos de incertidumbre en Latinoamérica y en Colombia. Sin embargo, el profesor de economía y negocios internacionales de la Universidad de Nueva York, Nouriel Roubini, asegura que estas políticas no tendrán un impacto directo en el país.



De acuerdo con el experto, “No es probable que el proteccionismo suponga un impacto directo en Colombia, como sí lo hará en China o México, pero se entiende que será negativo para la economía internacional, por lo que de manera indirecta sí que tendrá efectos en la región y, por lo tanto, en el país”.



De igual forma, las políticas monetarias de la Reserva Federal, seguirán el mismo camino y el efecto que se sentirá en la región, será “moderado”. “Mi visión es que la fed hará dos incrementos más este año porque el crecimiento sigue moderado y la inflación, controlada. Ante esto, el impacto en los países emergentes será modesto y una economía como Colombia no debería estar preocupada, ya que podrá manejar la situación sin problemas.



En cuanto al resto de acciones llevadas a cabo por el mandatario, Roubini destaca que desde la llegada de Trump al frente de la economía estadounidense, los mercados han sobreestimado el posible impacto de las políticas económicas que ha mencionado, como es el caso de la infraestructura. “El efecto que se sienta será menor del esperado. Lo mismo pasa con la reforma fiscal para las empresas, la cual será muy pequeña.



Y, por el contrario, afirma que las propuestas negativas a las que ha hecho referencia, no han sido tenidas lo suficientemente en cuenta por el mercado, por lo que sus efectos “sorprenderán por lo alto”.



Con todo esto, Roubini se muestra optimista en cuanto al futuro de la economía mundial y no ve riesgos de que Estados Unidos se convierta en un problema. “No creo que haya riesgos de recesión en EE.UU., la probabilidad está en torno a un 10% o 15%, como mucho”.



RETOS PARA COLOMBIA



El conocido economista asegura que hay muchas cosas que hacer en el país: principalmente, destaca que la prioridad es incrementar el crecimiento potencial, así como hacer una mayor inversión en infraestructura, en el sector privado y en capital humano, al tiempo que destaca que es fundamental aprovechar los dividendos de la paz. “Colombia es una economía diversificada, aunque históricamente ha sido un poco dependiente de las exportaciones tradicionales, mientras que las no tradicionales han estado un poco limitadas por la situación de algunos de sus principales socios comerciales. Además, se debe mantener la estabilidad macroeconómica”.



Eso sí, para el futuro, ve un panorama muy positivo para el país. “Siempre soy positivo con Colombia, ha sido una economía muy estable incluso con los problemas locales que ha tenido, y siempre lo ha hecho bien. Colombia seguirá siendo exitosa.



ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN DE ROUBINI



Frente a la estrategia que aseguró que sería más positiva hace unos años, en la que afirmó que lo mejor era contar con efectivo, Roubini explicó que en estos momentos su portafolio de inversión está principalmente compuesto por acciones de Estados Unidos y globales, los cuales llegan al 90% del total.



De igual forma, el economista apunta que la mejor estrategia que se puede perseguir en estos momentos es tener una importante diversificación geográfica, tanto en renta variable como en renta fija, al tiempo que asegura que es un buen momento para estar en activos de riesgo.