‘El reto, asegurar más inversión extranjera para la minería’

“El PIB minero del año pasado registró un crecimiento del 4,7%. Después del sector financiero, fue la segunda la actividad que más aumentó en la economía del país”.



Esta afirmación de Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la resalta porque insiste que el sector cerró el 2016 con cifras macro positivas.



Agrega el vocero gremial que, depende de cómo se miren las cifras, se establece los resultados del sector.



“La economía colombiana creció al 2% y la minería al 4,7%, no hay duda que nuestro sector es un jalonador”, explica el presidente de esta industria, cuyo congreso anual se llevará acabo esta semana en la ciudad de Cartagena.



A manera de síntesis, Ángel Urdinola señala que el crecimiento de la actividad minera se presentó por un cambio de tendencia que fue el que ayudó a que las cifras mineras cerraran con números positivos.



Además, porque las empresas del sector se esforzaron por incrementar la producción, lo que llevó a un aumento en volumen para minerales como el carbón, oro, esmeraldas y cobre. “La operación se comportó de manera adecuada frente al alza marcada en el valor de los comodities a nivel mundial”, dice el presidente de la ACM, y afirma que por esta razón en el segundo semestre de 2016 se disparó la extracción.



RETOS DEL MERCADO



Con respecto al 2017, el dirigente gremial no duda en señalar que la apuesta es que el sector del país registre un crecimiento del PIB minero en 5%.



“Si las condiciones se mantienen, la actividad minera de Colombia puede llegar a este porcentaje. Además, se debe tener en cuenta que la proyección para el país es que crecerá al 2%”, indica.



Aclara que el presente año arrancó complejo para la operación minera en el país, pero que, con el correr de los meses el panorama ha ido cambiando.



“Nuevamente seríamos el jalonador de la economía. Y llegaremos al final del actual mandato presidencial considerados nuevamente como la locomotora minera del país”, pronostica el vocero de este sector.



Con el crecimiento del sector, el presidente de la ACM insiste en que le sigue apostando al aumento de las exportaciones para cumplir con una meta del 20%.



Pero, el principal reto para el dirigente, es volver a asegurar la inversión extranjera en minería. “El gran objetivo está en aumentar la llegada de capital para fortalecer la operación”.



Explica que para traer nuevos capitales se deben dar las condiciones de entorno que están buscando los inversionistas, “la minería se mide por atractivo de inversión, y Colombia en el contexto de capitalización minera internacional está en el rango de interés medio”.



En el continente, países como Canadá, Estados Unidos y México tienen in interés medio-alto y alto. Además, Brasil, Perú y Chile también están por encima de Colombia. Sólo Ecuador está al mismo nivel.



“En el rango de competitividad minera, a Colombia la salva que en el tema geológico está después de Perú. Es decir, es el segundo país más atractivo en temas de riquezas que reposan en el subsuelo”, asegura Ángel Urdinola.



REGLAS DE JUEGO CLARAS



Aunque, reitera que se debe mejorar en el tema de percepción política, cuando se refiere a la certeza y seguridad jurídica.



“Hay dos herramientas muy poderosas en manos del Gobierno y que ya están en la ley. Son las obras por impuestos, que como política pública ha sido aplicada con éxito en Perú. Así la industria minera pudo acercarse al territorio de influencia”, señala.



La segunda herramienta a la que hace referencia el presidente de la ACM tiene que ver con la reforma a las regalías que se está discutiendo en el Congreso y que es necesaria para volver a plantear qué tipo de recursos van a recibir las regiones productoras de minerales.



Finalmente, señala que se debe reglamentar los Certificados de Reembolso Tributario (Cert) como incentivo para aumentar la producción y la exploración, “es un muy buen mecanismo para atraer inversión”.



Ángel Urdinola también subraya que en el tema de la certeza jurídica, además de reglamentarse las consultas previas, se debe revisar las consultas populares, porque están afectando la operación y la confianza del país para el inversionista.