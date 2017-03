La industria avícola del país vislumbra un buen año para el sector en materia económica, indicó un informe presentado por la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi). El gremio indicó que la meta es alcanzar un crecimiento del 5,6 por ciento, del cual 5,9 sería por la producción de carne y 5,5 por la de huevo.



“En el sector agropecuario, la industria avícola va a superar las cifras que alcanzó durante el 2016, que estuvo marcado por el paro camionero más largo del la historia del país; por el fuerte impacto que tuvo el alza del dólar en la económica y por la situación de fronteras, especialmente con la situación de orden público con Venezuela”, dijo el gremio.



No obstante, las proyecciones que hizo Fenavi para el 2016 se cumplieron por encima de las expectativas. El sector creció 4,4 por ciento y lo ubicó como uno de los más importantes del crecimiento del campo que tuvo el país.



En cuanto al encasetamiento, variable que permite leer no solo las situaciones reales del mercado sino sus expectativas, el año pasado superaron los 795 millones, y para el 2017 se espera superar los 800 millones.



De acuerdo con los análisis de la Federación, en el renglón de huevo, la producción pasó al rango de los 1.000 millones de unidades mensuales, alcanzando el máximo techo de producción en el mes de noviembre (1.082 millones) y un total año de 12.817 millones de huevos en el año, lo que representó 6,6 por ciento de crecimiento.



Para este 2017, con base en el encasetamiento estimado se tendría una tasa de crecimiento de 5.9 por ciento, con lo cual se llegaría a una producción total de 13.572 millones de unidades de huevo, con un promedio de 1.131 millones mensuales o 37,7 millones diarios.



Con respecto a la producción de carne de pollo, en el 2016 creció 3,8 por ciento, con lo cual se alcanzó un volumen de 1,47 millones de toneladas.



En este renglón, las proyecciones son moderadas. Con una tasa proyectada del encasetamiento de 1,5 por ciento se espera contar con una expansión en la oferta de 5,5 por ciento, con lo cual se llegaría a una producción total de 1,56 millones de toneladas de carne, muy por encima de la oferta de carne bovina de unas 855.000 toneladas.



“Para este año, en cuanto a costos de producción, las variables reales señalan que se tendrá un incremento en el contingente de importación de maíz amarillo, pasará de 2,55 a 2,68 millones de toneladas”, indicó el departamento de Estudios Económicos de Fenavi.



Entre tanto, las variables de expectativas apuntan a dos situaciones: dinámica de los precios internacionales y, en segunda instancia la tendencia del precio del dólar. Frente a la primera, las estimaciones más simples dan un rango de crecimiento entre el 5,5 y 7 por ciento frente el precio pro-medio del año pasado y, respecto a la segunda, existe confianza, de los expertos en el tema, de encontrarse con tasa,l promedio de 3.200 pesos por dólar.



Por último, el gremio indicó que en el 2017, el sector espera seguir creciendo por lo que se proyecta en cuanto a carne de pollo 32,2 kilos de consumo per cápita. Con respecto a huevo, mientras en 1998 el consumo per cápita anual era de 168 unidades; al cierre de este año se llegaría a 271, representando un incremento de 160 por ciento.