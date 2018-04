El sector odontológico necesita agremiarse

El sector de la odontología en Colombia se encuentra sumergido en una crisis por la falta de asociación. Según María Fernanda Atuesta, presidenta de la Federación Odontológica Colombiana, en Colombia solo existen dos entidades reconocidas ante el Ministerio de Salud y Protección Social: el Colegio Colombiano de Odontólogos y La Federación Colombiana de Odontólogos, las cuales se han visto disminuidas en cuanto a su número de socios, muy probablemente por la desinformación y los objetivos sin claridad.



A nivel empresarial, este sector se ve muy golpeado por la informalidad, la falta de políticas públicas, programas para su desarrollo y de liderazgo de sus propios actores para mitigar esta problemática. Instituciones gubernamentales como el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Ministerio de Trabajo podrían tener varias opciones, que realmente permitirían que se formalice, crezca y se fortalezca el empresario odontológico y, con él, su fuerza laboral para convertirse en un verdadero empresario.



En ese orden de ideas, la operación legal, la tributación adecuada y la lucha contra el contrabando incrementarían la calidad del servicio en el paciente.



Además, está latente un pánico en todo el sector porque las personas que están migrando del exterior – especialmente desde Venezuela - necesitan formalizarse.



Por lo anterior, es fundamental brindarles información adecuada de todos los procesos para lograr este fin. Es decir, cómo pueden operar en Colombia, cómo pueden homologar sus títulos, etcétera.



Tal como funcionan los comparendos por pico y placa: se brinda al público una serie de instrucción y educación sobre cómo va a operar la ley y después se aplican las sanciones al incumplimiento de la norma. Así mismo, es importante dejarles claro el papel que juegan acá.



En este punto, es vital señalar a las compañías extranjeras que vienen a instalar clínicas en nuestro territorio con facilidades por parte del Gobierno, las cuales remuneran inadecuadamente a los profesionales de la salud oral con sueldos muy por debajo de lo que se merecen.



Es así como se hace necesario que estas compañías se ciñan realmente a los principios empresariales y, sobre todo, que haya una buena contratación de los odontólogos para que devenguen lo justo.



La competencia desleal, la numerosa cantidad de trabas y las dificultades que existen para habilitar un consultorio, ha generado un desestímulo para la creación de empresa y nuevos emprendimientos. La inversión para un consultorio de es muy alta, y todo indica que no vale la pena.



Esto también sucede debido a las facilidades para montar un negocio de salud oral por parte de nuevas clínicas de capital extrajera. Todo esto deriva en la práctica informal de la odontología.



¿Y EL APOYO OFICIAL?



Se debe decir que el Gobierno no ha apoyado el sector, de hecho, el apoyo es nulo.



En estos momentos no se sabe específicamente cuántos odontólogos hay en Colombia: se habla de 50, 60 y 70 mil, pero no existe registro en ninguna entidad. Los números señalados anteriormente son sacados de informes de empresas privadas relacionadas con el sector, de lo contrario no existiría una cifra aproximada.



Pero, tristemente, el Estado como tal no tiene un censo en número de odontólogos. De hecho, solo el 1% de los odontólogos están registrados en la Cámara de Comercio, por lo tanto, somos prácticamente invisibles.



Al no ser visibles los profesionales de la salud oral como capacidad productiva, el sector odontológico, incluyendo laboratorios y empresas relacionadas, no se tienen en cuenta.



Entonces, no hay una política clara en el aporte económico de la odontología. Es importante destacar que el gremio mueve aproximadamente 5 billones de pesos al año.



EL ROL DE LA ACADEMIA



Otro factor es la educación continuada, esta sigue siendo muy informal.



Existen algunos actores que se quieren apoderar de la educación pensando solo en sus intereses y como resultado no brindan un servicio de Calidad.



En ese orden de ideas, es importante una intervención por parte de la ACFO - Asociación Colombiana de Facultades de Odontología - que lidere este tema velando por mejorar el servicio de los profesionales de la salud, de promoverlos, de cuidarlos, de generar las políticas y vigilar.



En otras palabras, sería un consejo superior de odontólogos, hecho por las facultades de odontología. Sin embargo, esta viable propuesta ya está formulada, pero sigue en el tintero. Los profesionales del sector debemos organizarnos mejor, siguiendo el camino de los médicos son un ejemplo en ello.



POSIBLES SOLUCIONES



Para combatir todos estos factores en contra es vital fomentar la integración del sector. Complejo, pero ideal.



Por otra parte, se debe tener en cuenta la implementación de programas que apunten a la formalización, fortalecimiento y crecimiento empresarial del sector odontológico: si día a día se lograra formalizar un odontólogo, por ejemplo, a través de campañas en las que se incentive la educación para formar empresa con el apoyo de ministerios como Mincomercio Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo e incluso el Ministerios de las TIC, para alcanzar el crecimiento organizado del sector y se brindaría mejor atención para nuestros pacientes.



En conclusión, con el fin de buscar la cordialidad y la integración del sector el CEO – Círculo Empresarial Odontológico – puede ser una asociación viable para buscar el bienestar de los odontólogos, especialmente para convertirlos en empresarios y guiarlos en la productividad de las operaciones; de este modo, la formalización se convertiría en una cátedra en las universidades.



Además, el CEO puede apoyar tareas como el censo de los profesionales de la salud, entre otros programas y beneficios.



Actualmente existen alrededor de 650 miembros del CEO en el territorio nacional, sin embargo esta cifra se triplicará en el transcurso del año.



Convoco a todos los gestores del sector de la odontología, para que en una política de inclusión nos sentemos, unamos fuerzas y fijemos metas integrales que blinden y garanticen la salida de la crisis que actualmente está ahogando el gremio.





Ciro Garnica

Presidente del CEO - Círculo Empresarial Odontológico.