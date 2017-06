‘El sector textil espera un segundo semestre más positivo’

Frente a un cierre de año y un primer trimestre flojo para el sector textil, los empresarios son optimistas y creen que se avecina un segundo semestre positivo para esa industria.



Eso le dijo a Portafolio Carlos Botero, presidente de Inexmoda, quien comentó que plataformas como Colombiamoda, que se celebrará del 25 al 27 de julio en Medellín, será un dinamizador del segmento.



Venimos con un primer trimestre flojo en la economía nacional. ¿Cómo le fue al sector textil?



Estoy de acuerdo en lo difícil que han sido los primeros meses del año, en general, para toda la economía. Por ejemplo, en el Día de la Madre, había una expectativa importante en ventas, que a su vez, animaron a la categoría, pero infortunadamente fue una fecha floja. Estamos con la expectativa de que el segundo semestre sea muchísimo mejor y ahí es cuando plataformas como Colombiamoda, tienen más relevancia, pues se convierten en un impulsor natural de oportunidades.



¿Frente a las otras ferias que tiene el país, qué busca Colombiamoda?



Vamos a tener alrededor 600 expositores de producto terminado, incluidas las categorías infantil, calzado y marroquinería. Contaremos con espacios y plataformas para diseñadores –como The Vogue Talents Corner–, para promover los negocios. Tendremos también expositores de alrededor de 15 países que van a estar juntándose con cerca de 13.600 compradores, entre internacionales y nacionales; de los cuales, 1.600 son internacionales, gracias a un trabajo en conjunto con ProColombia.



¿Qué trae de nuevo?



Vamos a tener unas categorías nuevas, una de ellas se llama el Summer Party, que es un espacio que construimos para darle mucha más fuerza al beachwear, que es tan importante en Colombia.



Vamos a tener el pabellón de conocimiento UPB, que es un espacio de formación gratuito para la gente. También contaremos con 19 conferencias y 12 talleres en una gran alianza que hay con la Universidad Pontifica Bolivariana (UPB).



Y frente a la llegada de nuevas marcas de ropa como H&M, por ejemplo, ¿está la industria nacional preparada para competir?



Lo primero es que desde el 2008, cuando llegó la crisis internacional, empezamos a ver una llegada importante de marcas extranjeras que aterrizaron a nuestro país, diría que de Zara fue una de las primeras que entró.



Pero todo ello ha sido positivo para la industria nacional porque ha despertado a un consumidor con nuevas necesidades, más curioso y que quiere encontrar ofertas para poder comprar. Y ahí, vemos que las firmas nacionales también se pusieron las pilas para atender a ese tipo de comprador. Compañías como Punto Blanco, Éxito, Gef o ELA son un buen ejemplo.



¿Cómo le está yendo a los diseñadores?



En esa internacionalización, los diseñadores colombianos están triunfando de manera muy positiva en plataformas de e-commerce y en tiendas físicas como Pepa Pombo, Johanna Ortiz, Mercedes Salazar o Polite, y eso es muy valioso para nuestro país. Entonces vemos llegar marcas internacionales pero también las nuestras se están internacionalizando.



Hay otro panorama difícil y es el alza del IVA, ¿cómo se ha comportado el sector?



Sí, son tres puntos que golpean en un momento en el que el bolsillo está corto este año.

Por otro lado, la reforma tributaria también impactó a los asalariados, por lo que hay menos recursos para gastar. En ese sentido, este ejercicio no va a ser fácil pero esperamos que en el segundo semestre, los expertos acierten y tengamos un mejor desempeño porque venimos muy flojos en los últimos meses.



El contrabando también ha sido un aspecto que ha golpeado al sector textil, ¿ha habido mejoras en los últimos años con la ley anticontrabando?



Es una situación muy delicada que le genera gran impacto a la industria del país. Particularmente a la textilera y confeccionista, pues ya no es solamente la persona que quiere traer un contenedor sin pagar tributo, sino que son redes sofisticadas de narcotráfico. Y, para ilustrarlo, el 30% de lo que se comercia en Colombia es de contrabando. Sin embargo, se han llevado a cabo algunos operativos para atacar este mal.



¿Y cómo se puede lograr que plataformas como Colombiamoda impulsen o dinamicen la industria en el país?



Porque es la oportunidad de unir la oferta y la demanda en un solo lugar, durante tres días, con 6.000 expositores, 13.000 compradores y en donde se espera dinamizar el segundo semestre con una expectativa de negocios por encima de los US$300 millones.



María Camila González

marola@eltiempo.com