El texto de la reforma tributaria llega a las plenarias esta semana 

Las plenarias de Cámara de Representantes y Senado de la República comenzarán el debate del proyecto de reforma tributaria esta semana, luego de haber cumplido con el trámite en las comisiones económicas conjuntas en días pasados.



(Lea: Reforma tributaria da sus primeros pasos tras aprobación en el Congreso).



El proyecto presentado por el Gobierno en octubre tuvo varios cambios frente a lo que fue aprobado finalmente por las comisiones terceras.



Lo más relevante supone la decisión de no incluir en la ponencia la iniciativa con la que se busca aumentar la base gravable para personas naturales, con lo cual se esperaba que más de un millón de colombianos comenzará a presentar sus declaraciones de renta ante la Dian.



Así mismo, se eliminó de la propuesta del Ejecutivo el impuesto para las bebidas azucaradas, el cual se contemplaba que sería de $300 por cada litro.



En cuanto al gravamen que se había diseñado para los cigarrillos, la propuesta final fue la de implementarlo gradualmente para evitar que se fomentara el contrabando de este producto.



(Lea: En su primer debate, la reforma tributaria fue aprobada en su totalidad).



Entre los puntos que el Gobierno logró aprobar por parte de los congresistas está el monotributo, el cual fue diseñado por el Ministerio de Hacienda como un mecanismo para formalizar a los pequeños negocios del país. Según quedó estipulado, este será un gravamen opcional para aquellos comercios que registren ingresos anuales de entre $42 millones y $104 millones. Dada la condición de opcional, quienes se acojan a este podrán obtener una serie de beneficios establecidos en la norma, mientras que quienes no lo hagan, seguirán realizando la declaración de renta e IVA bajo el régimen actual.



Pese a la acogida que tuvo entre los legisladores el proyecto, aún hay temas que siguen despertando las inquietudes de diferentes sectores.



Es el caso de los desarrolladores de software, quienes aseguran que el sector solo cuenta con un beneficio tributario directo, este es el de renta exenta por nuevo software con alto contenido científico y tecnológico, estipulado en el artículo 207-2 del estatuto tributario, que en el año 2002 se dio por 10 años, constituyéndose como estímulo importante para su desarrollo, y que fue prorrogado por 5 años más en la reforma del 2012.



(Especial reforma tributaria 2016).



Sostienen que de no ampliarse este beneficio, se pone en peligro la permanencia en el país de las más grandes empresas de desarrollo y la superviviencia de las más pequeñas, y con ellas la demanda de mano de obra altamente calificada y el crecimiento de una industria que es indispensable para el desarrollo de Colombia en la economía digital que hoy se expande globalmente.



El debate seguirá esta semana, y se espera que antes del 24 de diciembre se haya aprobado la reforma, que comenzaría a regir el primero de enero del 2017.