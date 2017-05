‘El TLC nos da la garantía de exportar a EE. UU. en el futuro’

Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y, como afirma el presidente de ProColombia, Felipe Jaramillo, lo seguirá siendo, gracias –entre otras cosas– a herramientas como el Tratado de Libre Comercio, suscrito hace cinco años y que, entre otras cosas, le ofrece al país la garantía y la certeza de que las exportaciones en el futuro a este país están aseguradas.



¿Cómo ha ayudado el TLC al comercio de Colombia?



El acuerdo comercial con EE. UU., así como los otros TLC, son la mejor herramienta que tienen los empresarios, en búsqueda de su internacionalización. Es indispensable que Colombia le apueste a los mercados globales, ya que solo así incrementaremos nuestra competitividad y, por eso, este proceso fue muy importante. Hoy, ya son innumerables los casos de éxito de empresas que han logrado llevar sus productos con cero arancel a este país.



¿Qué otros pasos se deben dar para seguir aprovechando el TLC?



Lo cierto es que el TLC es una herramienta, pero no es la única. Por ejemplo, hemos venido eliminando barreras al comercio: de 1.121 que identificamos, ya se han resuelto más de 850. Además, hemos avanzado en el tema logístico a nivel de infraestructura, en modernización de puertos, facilitación de los procesos aduaneros o el tema de la ventanilla única; todo eso son herramientas útiles e indispensables para exportar más a países como Estados Unidos.



¿Al día de hoy, qué impacto ha tenido el TLC?



Hay varios puntos a tener en cuenta. El primero es que nosotros teníamos el ATPDEA antes que el TLC, el cual nos permitía tener muchos productos con cero arancel, pero era una realidad que no generaba certidumbre, al revisarse cada año. Ahora, el TLC nos ofrece la garantía y certeza a largo plazo de que vamos a poder exportar a EE.UU. con preferencias. Por otro lado, destacamos el impacto positivo, el cual se ve reflejado en que el número de empresas que exportan a este país ha crecido 13% y hemos empezado a exportar 72 nuevos productos de forma consistente.



¿Qué falta hacia delante?



Nos queda mucho camino por recorrer, ya que son más las oportunidades que nos quedan por aprovechar que las que actualmente hemos explotado y, en ese proceso, tenemos que trabajar de la mano entre el sector público y privado para impulsar la cultura exportadora. En Colombia existe el fenómeno de que se piensa mucho en el mercado local, pero no nos podemos quedar ahí y tenemos que incursionar en las cadenas globales de valor y diversificar oferta y mercados. Hoy, con los TLC, el empresario tiene un acceso preferencial a más de 1.700 millones de consumidores.



¿Qué oportunidades de producto se pueden aprovechar más?



Oportunidades hay todas las que se pueda imaginar. Por ejemplo, el sector agrícola ha tenido un buen comportamiento y el potencial ahí es enorme, ya que el posconflicto abre una gran ventana importante y uno de los principales mercados para exportar del sector es Estados Unidos. Muchos productos no tan tradicionales, como el cacao, aguacate, variedades de frutas, plantas vivas, son claros ejemplos. De otro lado, un sector que se puede ver muy beneficiado es el de los materiales de construcción por el plan de infraestructura de Donald Trump, que es ambicioso y puede abrir grandes oportunidades. Las exportaciones de estos materiales crecieron 14% el año pasado.



¿Qué prioridades tienen para facilitar el comercio?



Nuestra labor es acercar la demanda mundial a la oferta; por eso, hemos innovado en los formatos y estrategias para lograr el objetivo. Aportamos al tema digital, al e-commerce y las macrorruedas, que son la mejor herramienta para encontrar oportunidades, por lo que hemos empezado a hacer estos eventos de forma digital, para que los compradores no tengan que desplazarse hasta Colombia para hacer negocios.

Además, tenemos que aprovechar a Latinoamérica, impulsar la integración y generar encadenamientos, como región, para aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mundo.



Tras los primeros 100 días, ¿Trump es una amenaza o una oportunidad?



Un tema fundamental es que EE.UU. ha sido, es y seguirá siendo el principal socio comercial de Colombia, sin importar el Gobierno que esté. Yo no veo factible que haya un cambio dramático en la relación con la nueva administración, e incluso en ProColombia hemos visto como siguen llegando empresas americanas interesadas y cada vez más colombianos quieren exportar. Igualmente, se van a abrir oportunidades como el tema de infraestructura que tenemos que saber aprovechar y la clave para esto es llegar a Estados Unidos con más valor agregado.