El último paso para la Ocde, con dificultades

Luego del discurso del presidente Juan Manuel Santos, en el que dijo que Colombia había cumplido con los requisitos de comercio de la Ocde, un grupo de empresarios estadounidenses –que ha venido reiterando las fallas en chatarrización, propiedad intelectual y farmacéuticos–, contó a Portafolio que las palabras del mandatario “no cayeron bien, y generaron mucha confusión pues no concuerdan con lo que los Ministros dijeron durante su visita a Washington. Por ejemplo, los ministros pidieron tiempo para resolver las cuestiones de política pública pendiente y, además, pidieron a ciertos gremios presentarles las quejas y recomendaciones puntuales que los aquejan en el mercado colombiano".



"Escuchar al Presidente Santos decir que ya todos los temas están resueltos, mientras estamos en medio de diálogos, generó incertidumbre con respecto al compromiso de Colombia en dialogar con el empresariado internacional”. Asimismo, aseguraron que el país no logrará entrar a la Ocde este año, porque estiman que el país no ha cumplido con los estándares del ‘Club de las buenas prácticas’.



Incluso el grupo de empresarios dijo que “el acceso a la Ocde no debería estar condicionado a si se es amigo de Estados Unidos o no”. De hecho, para el empresariado estadounidense tiene más sentido esperar a conocer la posición sobre las reformas Ocde que tendrá el próximo Gobierno. “Por ejemplo, si el próximo Gobierno hace las reformas necesarias y cumple con los compromisos Ocde esto generaría un verdadero mensaje de confianza al empresariado internacional”, dijeron.



Por último, enfatizaron que la administración del presidente Trump está dispuesta a proteger los intereses de sus empresarios y a demandar que sus contrapartes comerciales cumplan con los acuerdos que han firmado con Estados Unidos y el resto del mundo. “En el caso de la Ocde no es muy diferente, Colombia voluntariamente se comprometió a hacer una serie de reformas para lograr ser aceptada en el comité comercial, y hasta que el país no las cumpla no habrá una relación de reciprocidad”, concluyeron.