Cero arancel para 3.400 productos de importación

Cerca de 3.400 productos de 65 capítulos del arancel, correspondientes a materias primas y bienes de capital, tanto para la industria como para la agricultura que no se producen en Colombia, no volverán a pagar el tributo por su importación al país, según anunció el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



“Es un beneficio para todo el aparato productivo que lo ayuda a ser más eficiente y más competitivo. Estas materias primas y esa maquinaria ayudan a transformar bienes, a agregarles valor a productos que se exportan a diferentes mercados”, dijo María Claudia Lacouture, responsable de esa cartera.



Durante la Clausura de la Asamblea Nacional de la Andi, el presidente Juan Manuel Santos, junto al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, firmaron el decreto a través del cual se hace permanente el arancel del 0% para ese tipo de bienes, medida que estaba vigente, de manera temporal, desde el 14 de agosto del 2015.



Entre los productos que se benefician con la prórroga de la norma, están máquinas como trilladoras, ordeñadoras y tractores, transformadores eléctricos, motores eléctricos, aparatos de medición, equipos de laboratorio, insumos para la industria química y para la fabricación de medicamentos, generadores, válvulas y materiales para la construcción de vivienda, entre otros.



La eliminación permanente de esos aranceles, que también impacta en un menor valor del IVA, generará ahorros anuales para los empresarios por cerca de 1,4 billones de pesos. Esta medida se enmarca dentro de la política de facilitación del comercio, que se ha trazado Mincomercio, mediante la que se buscan reducir las barreras con el fin de aumentar las exportaciones de bienes no minero-energéticos. Se han identificado 1.120 barreras, de las cuales ya se ha solucionado el 75%.