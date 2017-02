Al presentar una hoja de vida la experiencia les sirve a los reclutadores para conocer el perfil del candidato, cuáles han sido sus retos y experiencias obtenidas y en qué cosas está dispuesto a arriesgarse con un nuevo trabajo.



“Es importante consolidar la experiencia laboral a través de logros cuantificables que eventualmente se puedan confirmar, se debe ser preciso e indicar además del nombre de la empresa, el cargo desempeñado y los logros obtenidos. En una hoja de vida es clave destacar los logros ya que estos demuestran efectividad y gestión. Las responsabilidades pueden ser informadas en la entrevista”, explicó Juan Suárez, gerente de TH Plus, empresa de Talento Humano.



Al explicar los logros, el candidato tiene la oportunidad de demostrar cómo se ha enfrentado a las dificultades que ha encontrado.



“Las hojas de vida han cambiado y el mercado nos ha llevado a ver los logros y los aprendizajes de ciertos roles, por eso, además de un estudio o el puesto, se debe incluir lo que se logró aprender, así quien hace la entrevista puede medir las actitudes y conocimientos del candidato para compararlo con lo que busca en ese cargo”, agregó Julián Poveda, country general manager de Softland.



Para la empresa que hace la entrevista es beneficioso tener puntos en común con el candidato.



“Es importante describir la pasión, hablar de lo que gusta hacer y lo que no, eso es importante, porque el cargo como tal ya se conoce, pero no a la persona y porque quiere hacer parte de la empresa y qué cosas aportará, se puede incluso personalizar la hoja de vida para la vacante deseada, eso les gusta a las empresas porque les permite dar con lo que buscan”, analizó Teresa Morales, directora general de Softland.



Laura Lesmes Díaz

Contenido@elempleo.com