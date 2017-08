Aprenda a estar en la mira de un ‘head hunter’

En el mercado laboral hay muchas estrategias para destacarse. Bien puede ser por el talento, la experiencia profesional e incluso por los contactos. Sin embargo, estas no son las únicas claves que los ejecutivos y profesionales pueden tener en cuenta para estar en la mira de un ‘head hunter’ o empresa cazatalento.



“Para ser visibles en el mercado Laboral, los profesionales deben tener su hoja de vida actualizada, mantener un ‘networking’ efectivo con muchas personas, si quiere buscar un ‘head hunter’ debe estar en todas y no limitarse; debe actualizar y tener activos sus perfiles en LinkedIn, portales como elempleo.com y, además, es recomendable que en redes sociales mantenga un perfil muy profesional porque al validar los datos también se puede verificar su presencia en redes”, indicó Ángela Ruíz, gerente de E-Hunters.



Identifique y localice cuál es la persona encargada y en qué área quiere estar para que al momento de hacer el contacto tenga una idea clara de lo que quiere hacer y en dónde.



“Las estructuras de la mayoría de los ‘head hunters’ está dividida por industrias o por niveles de posición, por eso es importante indagar en el mercado y ver qué persona publica qué tipo de vacantes, para así poder contactar a la que tiene el tipo de perfil que se acomoda a las cualidades del candidato y ser asertivos en la comunicación, para no solo enviar la hoja de vida y no insistir más”, aconsejó Carlos Roldán, gerente de la división de Recursos Humanos en Michael Page.



“Manténgase activo, envíe los correos necesarios, asista a diversas reuniones y capacitaciones, acérquese a las empresas, inscríbase en sus bases de datos, esto hará la diferencia en los reclutamientos”, agregó Ruíz.



Finalmente, deje siempre las puertas abiertas en sus empleos, pues en general todos los ‘head hunters’ establecen sus acciones bajo los relacionamientos que tuvieron los candidatos en el pasado.