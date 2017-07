Aprenda a detectar ofertas laborales fraudulentas

En la actualidad las compañías han optado por hacer públicas sus vacantes a través de medios como redes sociales y plataformas virtuales que funcionan como bolsas de empleo. Sin embargo, estos espacios se pueden prestar para engaños si no se está atento y se toman algunas precauciones.



Según Alejandro Paz, gerente de la división Healthcare de Michael Page, para evitar esto es muy importante que los aspirantes seleccionen portales web reconocidos. Esto porque estas plataformas permiten tener certeza de las ofertas publicadas.



Por ejemplo, si está buscando trabajo en Colombia puede acceder a páginas web como www.michaelpage.com.co, a bolsas de empleo como www.elempleo.com o redes laborales como es el caso de Linkedin.



Otra de las recomendaciones que da Paz, es verificar que estos portales tengan información de contacto para que se pueda comprobar la oferta, sin embargo, a veces las empresas publican sin ninguna información, en estos casos se debe esperar hasta tener una respuesta por correo electrónico preferiblemente con el dominio de la empresa.



De igual manera, hay que tener cuidado si la oferta requiere que usted haga algún pago, en ese momento debe tener cuidado ya que las empresas serias no cobran ninguna tarifa para conseguir empleo.



Adicionalmente, tenga en cuenta estas recomendaciones para que pueda reconocer cuándo una oferta laboral es fraudulenta o no:



1. Revisar la página web de la empresa para ver su legitimidad. Hay que tener en cuenta que hay muchas compañías reconocidas que no cuentan con una página web robusta, pero si tienen un dominio registrado.



2. La mayoría de las veces, las publicaciones tienen los datos de contacto por lo que es importante hacer la búsqueda de la empresa y llamar a los teléfonos para validar la autenticidad. Si al llamar se detecta que la empresa no tiene un canal efectivo de contacto o que la oferta no concuerda con lo que dicen al teléfono, es una alarma que hay que tener en cuenta.



3. Otra opción es digitar el teléfono que se encuentra en la publicación de la oferta en los motores de búsqueda como Google, en donde en algunas oportunidades se puede visualizar si está registrado.



4. También se puede revisar en LinkedIn si la empresa tiene su página oficial.