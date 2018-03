Aumenta la participación de la mujer en el mercado laboral

“El mercado laboral para las mujeres ha mejorado, teniendo en cuenta su inclusión en el ámbito educativo, lo que ha permitido igualar en una primera instancia la inequidad laboral”. Así lo asegura Laura Alba, ejecutiva de la firma de reclutamiento Michael Page, que recientemente publicó la radiografía de la mujer en el mercado laboral colombiano.



De acuerdo con Alba, la apertura de las empresas hacia programas de promoción de crecimiento laboral ha permitido avanzar hacia la disminución de las brechas laborales de género, principalmente en los cargos de gerencia media y alta.



De acuerdo con las cifras de Michael Page, de las 657 vacantes que la firma cubrió en 2017 cerca del 40% fue ocupado por mujeres. Así mismo, de los 71 candidatos ubicados durante lo corrido del año, 34.7% son mujeres.



El 55% del mercado laboral en Colombia es ocupado por el género femenino, de acuerdo con los cálculos de la firma. Se destaca que la participación de las mujeres en los cargos de alta gerencia en las últimas mediciones tuvo un aumento aproximado cercano al 20%.



La brecha laboral entre hombres y mujeres se ve principalmente en los salarios. Sin embargo, este paradigma parece estar cambiando, en la medida en que los buenos resultados conseguidos por las mujeres en cargos ejecutivos son más comunes. Así mismo las compañías están cada día más abiertas a la contratación de personal de ambos sexos. “Las diferencias se dan por las bandas salariales que hay dentro de las empresas y porque en Colombia varían mucho los salarios entre los diferentes sectores económicos y entre empresas nacionales o multinacionales”, complementó Alba.



PERFIL DE LAS EJECUTIVAS COLOMBIANAS



Lo que hace especial a la ejecutiva colombiana, afirma Alba, quien se desempeña como Senior HR and Business Partner de Michael Page, es su formación, que no se limita al pregrado sino que avanza al posgrado y en el manejo del inglés como segunda lengua. La actitud de servicio y gran recursividad son aspectos que también destacan a las mujeres colombianas.



Es en buena parte por estas razones que las mujeres valoran beneficios como un salario competitivo, horarios de trabajo flexible, una cultura organizacional positiva, una comunicación transparente y un liderazgo fuerte al momento de buscar un sitio para trabajar.



Las carreras que más estudian las colombianas son claramente enfocadas al desarrollo social, como la psicología, la comunicación social y el periodismo. Por el contrario, son menos las mujeres que estudian carreras de carácter técnico, como las ingenierías en general.



La firma asegura que las búsquedas de trabajo que adelantan las mujeres se enfocan principalmente en sectores como venta directa, farmacéuticas, consumo masivo, retail y seguros.



Cálculos de la firma de reclutamiento indican que el rango de edad entre los que más fácilmente puede ubicarse una mujer en el mercado laboral colombiano es entre los 25 años y los 45 años. “Para las mujeres de 50 años las opciones son más reducidas, no por su edad, sino porque su perfil se ajusta más para cargos gerenciales y el volumen de búsquedas es mayor para gerencias medias”, indica el informe de Michael Page.