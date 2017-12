Bonificaciones, regalo en Navidad

Es claro que no es obligación para las empresa ofrecer una bonificación extralegal.

Algunas empresas ofrecen bonificaciones extralegales a sus empleados con el fin de motivarlos, fidelizarlos y evitar rotaciones de personal.



Existen ingresos distintos al salario tradicional para los trabajadores, sobre todo, en época de Navidad. Hay empresas que brindan bonos y, a veces, dinero con el que los empleados no contaban.

“Una bonificación extralegal es un subsidio voluntario que le entrega el empleador al empleado. Pero tiene unas cláusulas parecidas a las primas extralegales y es que no son obligatorias, o sea, que si una empresa firma un contrato bajo esta condición, lo hace dependiendo de unas metas. Si estos objetivos se cumplen, la empresa podrá entregar ese bono, pero si no se logran, no”, expresa Patricia Rodríguez, contadora pública del Politécnico Grancolombiano. Añade que las empresas que ofrecen este tipo de bonificaciones generalmente son grandes y lo hacen para motivar el talento humano.



Registre aquí su hoja de vida y acceda a miles de empleos



Dagoberto Baquero, asesor jurídico de Cotelco Bogotá - Cundinamarca, asegura que estos beneficios pueden entregarse en efectivo o en especie.



“Una de las pretensiones de la empresa con el pago de este tipo de bonificaciones es lograr la fidelidad de sus trabajadores y evitar la rotación. Por lo general, las compañías acostumbran dar estos beneficios a todos sus empleados para evitar que se convierta en un factor de discordia”, afirma Baquero.



La encuesta Punto Salarial de elempleo.com preguntó a más de 400 empresas del país si contaba con un modelo de reconocimiento a los logros de los empleados y sobre la respuestas afirmativas el 46 % afirmó hacerlo de forma monetaria.



Destaque su currículo con elempleo VIP



Las organizaciones también afirmaron hacer reconocimientos públicos, dar viajes o premios. En la encuesta participaron 694 cargos, con datos proporcionados por empresas de Bogotá, Medellín, Cali y la Costa.



No todas otorgan bonificaciones, pero si usted la recibe, valore este beneficio como un reconocimiento al trabajo realizado durante todo el año. Y si es usted es el empleador, tenga presente que estos beneficios motivan a los colaboradores.



Pablo Alejandro Alzate

Contenido@elempleo.com