Antes de empezar a vivir el último mes del año sirve reflexionar sobre cuáles fueron los logros y debilidades laborales durante el año que termina. Qué tanto aportó a su empresa y qué tan a gusto se siente siendo parte de ella, son dos respuestas que es mejor tener claras.



Alejandro Arévalo, Manager de la división de Ingeniería y Manufactura de Michael Page, asegura que para esto la autoevaluación es indispensable. Una excelente forma de mejorar día a día es hacer una pausa para evaluar los resultados obtenidos en los últimos periodos para ver qué se puede corregir o potencializar.



No solo la autoevaluación es suficiente, además es importante contar con la retroalimentación de su equipo de trabajo en todos los niveles, esto significa subalternos, pares y jefes.



En la medida de las posibilidades, las reuniones regulares con cada uno de ellos servirán para identificar los errores cometidos y saber cómo mejorarlos, además de los aciertos para potencializarlos.



Arévalo destaca que si usted quiere aumentar su rendimiento laboral para el próximo año es indispensable querer ser el mejor en lo que se hace y tener presente que hoy en día lo que más valora el mercado es el valor agregado y el diferencial frente a otros.



"No es suficiente con hacer lo que se nos pide, se necesita siempre dar el 120 por ciento e innovar en nuestra labor".



Aprender a sacar partido de todas las herramientas que hoy ofrece la tecnología se hace indispensable para llegar a sus clientes o para dar a conocer sus ideas. Esto lo hará más eficientes a la hora de buscar un resultado.



SI QUIERE CAMBIAR DE EMPLEO, TENGA EN CUENTA...

​

Antes de tomar esta decisión entérese de cómo se está moviendo el mercado a nivel general y en particular al sector que quiere ingresar, esto le dará una visión de que empresas podrán tener mayor cantidad de vacantes y oportunidades laborales.



Para los que ya decidieron que quieren probar en otra empresa, Alejandro Arévalo recomienda identificar los puntos fuertes de su perfil profesional, esta es la guía inicial para saber a qué tipo de cargo apuntarle. Además, actualizar su hoja de vida de forma clara y contundente, enfocándola al tipo de cargos a los que quiere aplicar. (Además: Seis consejos para armar una hoja de vida que impresione)



Tenga claro las responsabilidades y exigencias de cada cargo y aplique sólo si cumple con lo que se pide, no se recomienda aplicar a oportunidades donde su perfil no encaja en un alto porcentaje ya que esto no es bien visto por los empleadores y podría restarle oportunidades.



¿QUÉ DEMANDARÁN LAS EMPRESAS EN EL 2017?

​

Michael Page, reclutadora de profesionales, afirma que lo que más demandarán las empresas de sus colaboradores será la capacidad de ser práctico y eficiente, en una época donde se tienen muchos competidores y 'guerra de precios', el colaborador que con menos haga más ganará mucho valor.



Además las empresas requerirán personas que propongan ideas nuevas, dado que nos encontramos en un momento de cambios y nuevos retos para los empresarios. Por esta razón ser creativo y proponer serán habilidades que serán bien valoradas.



