Aprenda a motivar a sus empleados según su generación

En la actualidad en la gran mayoría de empresas confluyen varias generaciones en un mismo lugar. Por ejemplo, en una sola organización fácilmente nos podemos encontrar con los ‘Baby Boomers’ (hasta 1965), la generación X (1965-1980) y la generación Y o ‘Millennials’ (1980-1995).



(Lea: ¿Cómo impacta la reforma tributaria a un 'millennial'?)



Tener esta diversidad de generaciones en las compañías no es malo si se sabe manejar a cada uno de ellos según sus comportamientos, gustos y habilidades. Sin embargo, muchas empresas optan por crear un programa de incentivos general para los empleados y esto no trae buenos resultados.



(Lea: ‘Millennials’ y ‘centennials’: conozca las diferencias)



Por ello, aquí le daremos algunos tips que recomienda Sodexo en su último reporte titulado ‘Tendencias mundiales en el lugar de trabajo’, que le permitirá saber qué hacer para brindarles un buen ambiente laboral.



(Lea: Millennials con mejores hábitos de ahorro que generaciones anteriores)



Para la generación Millennial:

​

• Cree espacios de retroalimentación: tienen una fuerte necesidad de retroalimentación y responden bien a esta práctica. Por ello es necesario guiarlos y ayudarlos a mejorar cada día.



• Ponga metas alcanzables: los millennials trabajan mejor en plazos y objetivos más pequeños pero frecuentes puesto que los ayuda a mantener su atención.



• Tenga en cuenta el entorno laboral: intente usar redes sociales o plataformas donde ellos se comunican, se informan y se entretienen. Un programa de reconocimiento a sus colaboradores más jóvenes a través de estos medios puede funcionarle muy bien.



Para la generación X:



• Apueste a formarlos: demostrar interés en capacitarlos representa una motivación, y sobre todo un gran compromiso para esta generación.



• Bríndeles espacios para liderar: las personas de esta generación son líderes y colaboradores por naturaleza. Por ello, asigne tareas o proyectos en los que ellos pueda liderar. Esto les dará satisfacción y la oportunidad de demostrar sus habilidades al enfrentar un nuevo reto.



Para la generación Baby Boomers:



• De estabilidad: esta generación suele mantenerse muchos años en sus puestos de trabajo y están comprometidos con los valores de la empresa, por ello la mayor motivación para estas personas es la estabilidad y no darles cambios muy drásticos.



• Reconozca su antigüedad: estas personas les gusta ser reconocidas por su experiencia y tiempo en la compañía. Cree espacios y detalles en los que pueda demostrar su gratitud con el empleado de esta generación.