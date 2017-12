¿Cómo obtener la certificación laboral cuando la empresa ya no existe?

La certificación laboral les sirve a los trabajadores para justificar su experiencia y tiempo laborado en una organización. Sin embargo, no todas las personas piden este documento al momento de retirarse de una compañía y pueden verse en problemas en el futuro si requieren la certificación en caso de que la empresa ya no exista.

Dagoberto Baquero, Asesor Jurídico de Cotelco Bogotá, dice que para obtener la certificación laboral de una empresa que ya no existe debe acudirse a la Cámara de Comercio del sitio donde estaba ubicada la organización y obtener un Certificado de Existencia y Representación legal en donde aparece el nombre y domicilio del liquidador, a quien debe dirigirse un derecho de petición para legitimar la experiencia laboral.



Baquero asegura que cuando la compañía se vendió, la solicitud debe efectuarse como derecho de petición a la empresa que compró a la organización. Si la entidad cambió de razón social, de igual manera, está en la obligación de conservar los archivos de la empresa adquirida.



“En Colombia las empresas liquidadas tienen la obligación legal de conservar el archivo por cinco años, razón por la cual, la verificación laboral deberá ser solicitada a través del liquidador”, expresa Baquero.



No obstante, la persona puede comprobar su permanencia en la empresa por otros medios, como la liquidación de prestaciones sociales o el pago de aportes a seguridad social.



Sandra Patricia Rodríguez, directora de Talento Humano del Politécnico Colombo Andino, afirma que las empresas al cerrar deben dejar expedidos ese tipo de documentos y entregarlos en archivos digitales. Algunos los conserva la Cámara y otros los tiene el Ministerio de Protección Social, que recauda todos los datos de las empresas para la creación de manuales de reglamento interno del trabajo, entre otros.



“Es propicio que las compañías hagan entregas de esa información a estas entidades, pero son pocas las que lo hacen para no afectar a quienes han sido parte de la organización”, dice.



Rodríguez aclara que “muy pocos empleados tienen la precaución de solicitar el certificado en el momento que se retiran. Cuando ocurren eventos como la liquidación de la empresa, se hace más complicado obtenerlo”.



