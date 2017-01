Algunos ‘millennials’ han logrado posicionarse en diferentes organizaciones gracias su originalidad, nivel académico, estilo de vida y eficacia enfocada hacia los resultados. Sin embargo, la experiencia no siempre ha sido exitosa, ¿por qué?



Amanda Bibiana Arias, subdirectora de Talento Humano Corparques, afirmó que “si bien el potencial de los ‘millennials’ puede ser incalculable para el aporte al rendimiento de la organización, es importante que también comprendan que no todo puede ser como ellos lo quieren”.



Por lo anterior, es pertinente que las personas de esta generación, jóvenes entre los 20 y 35 años, tengan capacidades de adaptación y flexibilidad dentro de la compañía.



“Algunos ‘caprichos’ pueden desembocar en una idea innovadora de éxito, pero también podrían generar pérdidas si no se atiende a la historia de la organización. Bien lo describen los refranes que hacen alusión a la sabiduría de nuestros abuelos”, concluyó Arias.



No obstante, Ana Viviana Gómez, líder de mercadeo en PC Smart y Qoopa, se expresó como ‘millennial’ y dijo que “estamos buscando ir más allá, y cuando ese ‘más allá’ no lo visualizamos, optamos por buscar nuevos horizontes, nos dejamos seducir por nuevas propuestas, incluso si estas son más riesgosas”.



Sin embargo, añadió que la persistencia y la autocrítica son dos características que los van a llevar a ser tan grandes dentro de una empresa como lo sueñen, y ese crecimiento solo dependerá de la capacidad de aprender y de adaptarse al entorno laboral en el que se encuentren.



Por lo mismo, Mario Felipe Ramírez, consultor empresarial en London Consulting Group, sugirió que para que un ‘millennial’ no se aburra y salte de un lado para otro, es importante que conozca la compañía, “que comprenda que no llegó a condicionar, sino a aprovechar su potencial para proponer, modificar y desarrollar desde el interior de la organización”.



