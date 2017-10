Consensos básicos que deben existir entre jefes y empleados

Tener buenas relaciones laborales es vital para el desarrollo de las personas en un puesto de trabajo, así se puede garantizar su crecimiento, producción y satisfacción con las tareas que a diario realiza.

“Hacer acuerdos sirve para construir una buena relación entre el líder y el equipo, el solo hecho de tener un espacio para hablar y que lo acordado repercuta con hechos es un avance, pues le da importancia a todos los miembros del equipo y sus opiniones cuentan. Existen acuerdos básicos como la hoja de ruta que se da a todos los empleados al llegar a un puesto de trabajo, cuáles son las funciones y el desempeño que se espera de él”, explicó María del Rosario Montejo, ‘coach’ de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.



“El primer consenso es sobre el apoyo que tiene el empleado en su jefe hasta donde y en qué casos puede contar con él, el otro relacionado es sobre los resultados: qué es lo que se espera en su posición, con qué cosas debe cumplir obligatoriamente y cuáles son esos puntos extra sobre su producción. Existen otros acuerdos que tienen que ver con la responsabilidad y la libertad en los cargos”, agregó Montejo.



Es importante tener confianza en el equipo de trabajo y sus líderes para que las opiniones y solicitudes sean tenidas en cuenta. Así no se generan agendas ocultas o intenciones secretas.



“Hay que quitarse esas ideas de que al jefe no se le puede decir que no, que no se puede contar con él, que no se le puede pedir algo porque pensará que soy incompetente, que si me equivoco no puedo decirlo porque mi imagen profesional de ser capaz está en juego o que si necesito y exijo un derecho soy problemático, al dejar eso de lado ambas partes pueden tomar riesgos que se vuelvan positivos y que den como resultados casos de éxitos en la compañía. Así se genera la confianza y la buena comunicación que es vital en cualquier relación”, afirmó la experta.



También se deben gestionar los desacuerdos, cómo se actuará si se llegan presentar y quién tomará las decisiones finales.



“Si la decisión no es la que se quiere o se espera, se debe entender que no fue porque no se escucharon los argumentos de parte y parte, sino que también hay cosas que se deben ceder”, puntualizó Montejo.



Laura Viviana Lesmes

Contenido@elempleo.com